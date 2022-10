Paola Ferrari svuota il sacco, una verità ben diversa su Totti e Blasi: “Ci sono i dati. Sono testimone…” | Inedito

La giornalista Paola Ferrari fa chiarezza sulla separazione tra Ilary e Totti mettendo sul tavolo una testimonianza inedita che stravolge tutte le carte.

Della separazione tra Totti e la Blasi tutti hanno qualcosa da dire e ogni giorno emergono nuove testimonianze che, come pezzi di un grande e complesso puzzle, aiutano a ricostruire la dinamica della storia, ormai sotto gli occhi di tutti.

A parlare questa volta è la giornalista milanese Paola Ferrari, che nello studio di Alberto Matano chiarisce: “Io ne sono stata in qualche modo, non dico testimone, ma ho visto alcuni momenti”.

Paola Ferrari: “Ne sono testimone e ho dati fondati”

La Ferrari porta alla luce una versione diversa dei fatti, dove l’abbandono del calcio avrebbe avuto un ruolo centrale nella fine del rapporto tra i due. Insomma, prima dei tradimenti il motivo scatenante sarebbero state delle scelte legate al pallone.

Effettivamente, lo stesso Totti nell’intervista fiume rilasciata al Corriere della Sera, aveva raccontato la sua sofferenza in quel periodo:

“Lasciai anche la Roma, dove avevo cominciato a lavorare come dirigente. La rottura con la vecchia proprietà fu traumatica: come dover abbandonare la propria casa. Ero fragile, mi mancavano i riferimenti, e Ilary non ha capito l’importanza di questo dolore”.

Tornando a Paola Ferrari, ospite da Alberto Matano durante “La vita in diretta”, in onda su Rai 1, ha raccontato:

“Volevo tornare su questa crisi cominciata anni fa. Io ne sono stata in qualche modo, non dico testimone, ma ho visto alcuni momenti.

Tutto nasce quando lui lascia il calcio. Lui che ha vissuto un momento molto complicato doveva andare a Miami a giocare con Nesta, lo aveva detto anche ai figli. E poi è stata lei che in qualche modo ha voluto restare in Italia, perché lei tiene molto al suo lavoro, e fa bene perché una donna è giusto che tenga al suo lavoro, ma non gli ha lasciato quello spazio in quel momento difficile per lui. Lei è andata avanti in modo diciamo egoistico, ma anche corretto, nella sua strada e lì c’è stato l’inizio della rottura”.

Secondo il racconto della Ferrari, l’allenatore del Miami FC, Alessandro Nesta, avrebbe proposto a Francesco di continuare a giocare negli Stati Uniti. L’ex capitano della Roma, però, non avrebbe trovato l’appoggio di Ilary, che ha preferito restare in Italia con la sua famiglia, dopo anni dedicati alla Roma.

A chi in studio le fa notare che “queste sono ipotesi”, la giornalista ribatte sicura: “No, non sono ipotesi, ci sono dei dati fondati”.