Camilla ha nascosto la verità a tutti, spunta il fratello di William e Harry | successione a rischio

Nuovi scandali a corte: salta fuori il figlio segreto di Camilla Parker, primogenito della Regina Consorte di Carlo III. La scoperta potrebbe cambiare irreversibilmente la dinastia della famiglia inglese. I sudditi sono rimasti senza parole di fronte all’amara scoperta. Vediamo cosa è successo.

La Regina Consorte di Carlo III di Inghilterra, Camilla Parker, per anni è stata al centro dei riflettori inglesi e di tutto il mondo. C’è voluto del tempo perché la donna fosse finalmente accettata dai sudditi.

In particolare dopo la morte di Lady Diana, infatti, il disprezzo degli inglesi nei confronti di Camilla aumentava ogni giorno. Nonostante anche oggi non sia una delle donne più amate nella Royal Family, conduce una vita piuttosto serena e il rapporto con il popolo sembra essere migliorato.

Camilla porta dietro di sé molti segreti e scandali che hanno cambiato per sempre la storia del trono inglese. Come se non bastasse, ora ne è saltato fuori un altro che mette i brividi e alimenta preoccupazioni per la successione: Camilla ha un figlio segreto che potrebbe essere erede al trono.

Ma di chi si tratta e perché l’ha tenuto nascosto per tutti questi anni? Analizziamo bene la situazione.

Chi è il figlio segreto di Camilla Parker

Non tutti sanno che, prima di fidanzarsi ufficialmente con l’attuale Re Carlo III, Camilla è stata sposata con un altro uomo. Stiamo parlando di Andrew Parker Bowles, ufficiale dell’esercito britannico.

Inoltre, il matrimonio tra i due ha dato alla luce due figli che attualmente hanno più o meno l’età di William ed Harry. Sono un uomo e una donna, ma sappiamo ben poco di loro in quanto Camilla si è preoccupata di tenerli lontano dai riflettori per tutti questi anni.

I figli si chiamano Laura e Thomas e sono i figli avuti con Thomas Henry Charles Parker Bowles, uno scrittore e un critico gastronomico. Questo significa che Laura e Thomas, tenuti nascosti dalla Regina Consorte, sono tecnicamente i fratellastri di William e Harry.

Sorge spontaneo chiedersi se il primogenito sia erede al trono e lo scandalo sta facendo impazzire tutti i sudditi. Ma analizziamo insieme la situazione.

Royal Family, la successione è a rischio?

Ogni giorno cresce la preoccupazione di molti, che si chiedono se il primogenito di Camilla, Thomas, potrebbe avere un titolo ufficiale nella famiglia reale, cambiando così le carte in tavola.

Per i più preoccupati, ecco una buona notizia: la risposta è no. Proprio perché né Thomas né Laura provengono dal matrimonio con Carlo, nessuno dei due avrà un titolo reale.