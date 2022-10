Gianna Nannini, salta fuori il nome della moglie: “Stanno insieme segretamente da più di quarant’anni”

Salta fuori il nome della moglie di Gianna Nannini, sposata segretamente con l’amata cantante italiana. Le due vivono a Londra dove accudiscono la loro bambina di nome Penelope. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Gianna Nannini è una cantante italiana amatissima dal pubblico, che ha scritto canzoni intramontabili del nostro repertorio. Negli ultimi anni, però, si sente poco parlare di lei.

Infatti, si è tenuta distante da palcoscenici e riflettori per stabilirsi a Londra, nel quartiere di Kensington, dove vive con sua moglie e la loro bambina. Ma chi è la sua coniuge? Finalmente salta fuori il nome della misteriosa donna.

Della vita privata della Nannini si è sempre saputo poco. Negli ultimi anni è emersa solo la notizia della nascita della sua bambina, Penelope, tanto desiderata dalla cantante che aveva superato ben tre aborti.

A chi le chiede perché la scelta sia ricaduta su un nome così particolare, lei risponde: “Penelope aspettò Ulisse proprio come io ho aspettato la mia bambina”.

La coppia desiderava tantissimo avere una bambina che è arrivata in età tardiva, anche per lo stile di vita della Nannini, sempre in tour nei palazzetti italiani ed europei.

“Mia figlia Penelope è il più grande amore della mia vita – racconta Gianna in un’intervista – arriva dopo il dolore profondo e lo choc. L’ho fatta all’età giusta, in modo tale da avere vissuto 20 o 30 anni di tournée come ho fatto io, quindi è tutto più umano per lei adesso. All’improvviso tutti si sono dimenticati della libertà e del diritto che ha ognuno di noi di fare quello che vuole, quando e con chi vuole”.

Chi è la moglie di Gianna Nannini

Gianna Nannini è sposata con Carla, una donna che conosce da più di quarant’anni. Le due sono davvero riservate e negli anni sono state brave a mantenersi stretta la propria privacy. Sul web circolano pochissime foto insieme e ancora non sappiamo molto su di lei. Ciò che è certo è che le due attualmente vivono a Londra, dove si sono sposate.

In un’intervista rilasciata a Sorrisi e Canzoni, la cantante ha spiegato il perché di questa decisione, raccontando la loro vita nella capitale inglese:

“A Londra vivo da tempo. Sono anarchica, non credo al matrimonio. Ma conosco Carla da quarant’anni, e ho in lei totale fiducia.

Se non ci fosse Penelope, mia figlia, non avrei mai fatto questo passo. Ma se mi succede qualcosa, Penelope per la legge italiana non avrebbe nessuno. In Inghilterra Carla la può adottare”.