Guerra in tribunale: tra Francesco Totti e Ilary Blasi è saltato l’accordo legale. Scenario stravolgente

Siamo davvero arrivati a una situazione di stallo, sembra che tra Francesco Totti e Ilary Blasi sia finito il tempo in cui si poteva parlare di separazione soft, gli ultimi accadimenti fanno presagire una guerra legale.

Si sta andando a delineare una narrazione davvero pesantissima sulla separazione che vede coinvolti Francesco Totti e Ilary Blasi, dalle informazioni trapelate delle ultime ore sarà un bagno di sangue, sono saltati gli accordi che sembravano far vertere la separazione in modo pacifico e quello che invece ne viene alla luce sembra essere un divorzio turbolento che sfocerà in una guerra in tribunale.

Da quando abbiamo saputo della fine della relazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi all’inizio di questo luglio, sono state tante le speculazioni rispetto alla loro vita privata, durante la torrida estate del 2022 tutti gli occhi dell’opinione pubblica erano puntati su di loro, in tanti hanno cercare di raccontare la propria versione dei fatti, alcune persone vicine alla coppia ha rilasciato delle dichiarazioni scottanti che non hanno fatto altro che alimentare l’interesse del pubblico ma hanno sempre di più creato confusione tra realtà e speculazione.

Fino a che poche settimane fa proprio Totti ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera dove ha rotto il silenzio sulla separazione dalla moglie, ovviamente lui ha raccontato la sua versione, confermando anche la relazione con Noemi Bocchi dopo un profondo periodo di depressione per aver scoperto i tradimenti di Ilary.

Ma dalla controparte non è ancora stata fatta nessuna dichiarazione ufficiale, se non qualche breve risposta molto asciutta, proprio questa intervista ha ribaltato le sorti della separazione, se fino a prima si parlava di separazione pacifica, dopo le dichiarazioni rilasciate dal Pupone le tensioni sono aumentate esponenzialmente e non si vede nulla di buono all’orizzonte.

Francesco Totti e Ilary Blasi il divorzio finisce in tribunale

Da quanto trapelato dalle ultime notizie, mare proprio che i due ex coniugi non siano riusciti a trovare un accordo pacifico con i propri legali sulla separazione di conseguenza la questione finirà dritta al Tribunale Civile di Roma dove Totti e la Blasi dovranno discutere di questioni molto pesanti e difficili come l’affidamento dei figli e sull’ammontare dell’assegno di mantenimento che l’ex calciatore dovrà versare mensilmente.

Sono diverse le accuse a cui, inoltre, dovrà rispondere Francesco, come per esempio le gravi affermazioni in cui ha accusato Ilary di avergli sottratto dei Rolex dalla cassaforte e di avere anche delle registrazioni video, oltre all’affermare di avere degli screenshot a riprova dei tradimenti della moglie. Ilary ha lasciato prendere parola al suo avvocato che in prima persona ha negato questo tipo di coinvolgimenti dichiarando che non si tratta di verità e che ne discuteranno nelle apposite sedi.

Nulla fa presagire qualcosa di buono, la tempesta è sempre più vicina e il fatto che la famosa conduttrice continui a mantenere la linea del silenzio lascia un’aurea inquietante sulla vicenda.