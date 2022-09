Pamela Prati: ”ho paura…”, la confidenza sul nuovo ingresso scatena la bufera

Pamela Prati confessa le sue paure e i suoi timori. Il suo percorso all’interno del Grande Fratello Vip potrebbe conoscere una svolta o subire delle importanti variazioni a causa di una persona. Cosa c’è dietro a questa confessione?

Pamela Prati, dopo nemmeno una settimana dal suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, comincia a nutrire i primi dubbi e le prime incertezze. È notizia recente di una sua confidenza in giardino a Elenoire Ferruzzi, showgirl, tik toker e icona Lgbt, che lascia perplessi e apre a numerose incognite.

Pamela ha infatti rivelato di essere spaventata per l’ingresso futuro di un nuovo concorrente e di sentirsi quasi minacciata all’interno della Casa di Cinecittà.

Si tratta di una paura giustificata e di una falsa impressione? Queste le sue parole ad Elenoire:” Sono felice di essere qui. Sì, me la sto vivendo meglio. Sono onesta. Ai tempi del mio primo Gf Vip mi sentivo soffocare dopo due ore. Detestavo tutto, persino la voce della conduttrice che invece col senno di poi mi rendo conto che sia stata anche fin troppo clemente con me. Ilary, che carina.”

Pamela Prati ricorda la passata esperienza, che l’ha più volte vista al centro del clamore mediatico e delle voci.

Ma la soubrette sarda non si è fermata qui e ha proseguito parlando delle sue paure e di come potrebbe proseguire la sua permanenza nel Grande Fratello Vip.

Un nuovo ingresso che spaventa

Pamela Prati si è sempre dimostrata tenace, forte e sicura ma nella sua confidenza a Elenoire Ferruzzi lascia spazio a timori, preoccupazioni e al suo personale sgomento.

Si è rivolta anche agli autori del reality show:” Quest’anno temo solo che possano entrare persone un po’ fastidiose, diciamo così. Cioè, credo proprio entri una persona in particolare che penso sia più facile possa entrare qui dentro. Diciamo che credo sia anche più adatta a fare questa cosa qui. Ma non lo so, non ho voglia di litigare e urlare. Voglio solo divertirmi. Spero mi sentano.”

La previsione di Pamela si avvererà? Di chi si tratta? Le prime indiscrezioni parlano di un eventuale personaggio legato alla storia del finto matrimonio con Caltagirone, un vero e proprio processo mediatico ancora irrisolto e misterioso.

Lo stesso Alfonso Signorini ha già dichiarato che questa questione tornerà alla ribalta. Con Giovanni Ciacci, infatti, il conduttore avrà modo di ampliare questo e altri scoop nella Casa.

Pamela Prati è vittima di una truffa o la mente che ha architettato il caso Caltagirone? Le sue paure hanno un fondamento? Chi entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip? Le prossime puntate riserveranno sicuramente delle sorprese.