Ilary Blasi: il gesto davvero estremo, le conseguenze sono gravissime

Ilary Blasi è arrivata al limite e ha deciso di passare per vie legali: proprio lui le ha fatto un enorme torto. Cosa è successo?

La querelle Blasi – Totti continua con colpi sempre più affilati. L’ultima notizia riguarda Ilary e la decisione di passare per vie legali, querelando una persona che ha ormai assunto un ruolo centrale nella “guerra” tra i due ex coniugi.

Quando lo scorso 11 luglio i due hanno annunciato la separazione nessuno si sarebbe aspettato che le cose potessero andare avanti per così tanto tempo. Il gossip si è infiammato fin da subito e, tra rivelazioni e indiscrezioni, il puzzle della vicenda si sta via via componendo e arricchendo di nuovi pezzi.

Sì perché, se all’inizio non c’erano idee sul motivo della crisi, poi la verità è venuta a galla: Totti ha cominciato a uscire allo scoperto con Noemi Bocchi, che frequentava già da Natale, e fonti vicino ai due hanno confermato che il loro matrimonio non funzionava già da tempo.

Sembra che le cose siano peggiorate durante l’ultimo anno da calciatore di Totti: secondo le parole dell’ex capitano della Roma, Ilary non gli era stata accanto come si sarebbe aspettato. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera Totti ha raccontato di aver scoperto in seguito del tradimento di Ilary, tramite chiamate e messaggi.

L’ex calciatore non ha svelato il nome dell’uomo con cui è stato tradito. La showgirl ha deciso di non replicare all’intervista, ma ha fatto intendere che anche lei è a conoscenza di segreti che potrebbero rovinare molti rapporti.

Mentre il gossip impazza, i due stanno cercando di arrivare a un accordo per la divisione dei beni, ma le cose si sono rivelate più difficili di quel che pensavano.

Ilary Blasi querela proprio lui

Di certo non è semplice portare avanti una separazione pensando al benessere dei propri figli e cercando di schivare le malelingue. È proprio per questo motivo che Ilary, stanca delle continue dicerie, ha deciso di prendere in mano la situazione e querelare una persona molto vicina alla coppia.

Si tratta di Alex Nuccetelli, pr e amico in primis di Francesco Totti. L’uomo ha rilasciato diverse interviste in cui ha parlato del rapporto tra i due, svelando numerosi segreti. Ilary lo ha accusato di diffamazione, ed è ricorsa alle vie legali per sistemare la questione.

“Che Ilary non provasse più amore era abbastanza evidente” aveva detto Nuccetelli in una recente intervista. “Un esempio: nei primi mesi Francesco mi diceva che tornava da Milano e diceva sempre di avere mal di testa. Non so come siano riusciti a proseguire altri 20 anni. Se tu rientri a casa e tua moglie ha sempre un diavolo per capello, per anni, considero lecito pensare di rifarsi una vita da un’altra parte. Poi ognuno procede per la propria vita e lo fa per il bene dei figli. Nel primo momento di debolezza mai visto dal proprio marito bisogna stargli accanto”