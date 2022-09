La confessione: Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi tornano insieme. Spunta l’amico dell’imprenditore

Un dibattito aperto quello che vede protagonista la fine del matrimonio tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, ma una persona vicina all’imprenditore fa una dichiarazione che ribalta tutto.

Quando abbiamo scoperto che Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si stavano lasciando sono iniziate a uscire moltissime speculazioni a riguardo, poi quando loro due hanno dato conferma i dubbi si sono dissipati, qualcosa nella loro relazione si era definitivamente rotto e così hanno iniziato ad allontanarsi sempre di più fino a lanciarsi delle frecciatine, a volte non felicissime, attraverso i social e durante i programmi televisivi.

Insomma, una situazione che aveva lasciato i fan della coppia davvero allibiti, proprio perché da entrambi nessuno si sarebbe mai aspettato di arrivare a questo, nel frattempo Michelle ha passato dei mesi turbolenti, tra tira e molla con Giovanni Angiolini e rivelazioni sconvolgenti soprattutto nella sua vita sentimentale e privata. Adesso iniziano a uscire le prime indiscrezioni che vedono un possibile riavvicinamento tra la Hunziker e Trussardi, per la gioia dei fan.

Notizia dell’ultim’ora, il riavvicinamento tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi

Sembra proprio una notizia dell’ultima ora quella che vede i due ex coniugi Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sulla possibile via del ritorno ‘di fiamma’. Ma cos’è successo di recente tanto da aver fatto palesare un riavvicinamento tra i due?

Nonostante Michelle avesse intrapreso una relazione che sembrava andare a gonfie vele con Angiolini, dopo un’estate focosa, pare che adesso la bella conduttrice sia tornata nuovamente single, una fonte particolarmente vicina all’imprenditore bergamasco ha fatto una rivelazione davvero incredibile che lascia davvero la porta aperta al ricongiungimento di Michelle con il suo ex compagno con cui è stata dieci anni e dal quale ha avuto due figlie.

A parlare proprio lui, “possibilità di rimettersi insieme”

A parlare in modo approfondito, scendendo in particolari particolarmente intimi è proprio il fondatore di Libero, Vittorio Feltri che ha condiviso la sua opinione riguardo la coppia e ha svelato un dettaglio particolarmente intimo della sua vita provata.

Feltri decide di rompere il silenzio e di esporsi su un argomento davvero delicato, per farlo prende in causa un’altra coppia scoppiata che ha fatto parlare di sé per tutta l’estate, Totti e Blasi, così svela, “Come sta accadendo per Francesco Totti e Ilary Blasi credo che i momenti di crisi, in un rapporto, siano fisiologici. Sono fermamente convinto che, dopo tre anni, il matrimonio diventi una rottura di scatole ma pochi hanno l’onestà di dirlo”.

Nel fare questa premessa Feltri ha poi parlato a lungo della possibile riappacificazione tra Michelle e Tomaso spiegando nei dettagli alcune dinamiche della vita matrimoniale, più precisamente la sua, confessando di aver tradito la moglie con cui è sposato da 54 anni, diverse volte, lei lo la sempre beccato ma la risposta di Feltri è glaciale, “Ho solo diversificato. Saranno mica un paio di corna a rovinare una famiglia con dei figli e un rapporto solido e importante? Non credo proprio”.

Vittorio Feltri e la vita matrimoniale, così Michelle e Tomaso torneranno insieme

Feltri afferma che se nella coppia c’è ancora amore allora tutto può essere perdonato, confessando di essere piuttosto convinto sul ritorno di fiamma tra la Hunziker e Trussardi, “Da quello che so io Tomaso e Michelle avranno la possibilità di rimettersi insieme e di continuare a vivere sotto lo stesso tetto, magari diversificando ogni tanto, come ho fatto io. Non sarebbe mica una tragedia. La fedeltà secondo me non esiste, è retorica pura. La vita delle persone è fatta di altre cose, anche di corna”.

Staremo a vedere come si evolverà la situazione, pare proprio che Vittorio la sappia lunga su quello che sta accadendo alla ex coppia che per ora non ha ancora firmato ufficialmente i documenti del divorzio.