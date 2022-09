Alberto Matano, situazione sul filo del rasoio | Le agghiaccianti parole

Alberto Matano, conduttore del programma tv La vita in diretta, raramente si lascia andare a commenti, eppure questa volta ha detto parole chiare e coincise che hanno spiazzato tutti. Vediamo cosa è successo esattamente.

Alberto Matano conduce La Vita in diretta, programma televisivo in onda ogni pomeriggio su Rai 1. Nato a Catanzaro e laureato in Giurisprudenza a Roma, Matano capisce fin da subito che il suo cuore batte per il mondo dell’informazione.

Debutta al Tg1 nel 2007 e ci resterà per dodici anni. Tra i suoi primi fan si posiziona sicuramente Luciana Littizzetto, che ne apprezza le qualità e vede per lui un futuro diverso. Infatti, lascerà il Tg per il mondo della conduzione, dove – oltre ad avere successo – conquisterà il pubblico a casa, diventano una presenza familiare nei pomeriggi degli italiani.

Alberto Matano, le agghiaccianti parole

Molto apprezzato dal pubblico, in veste di conduttore, Alberto Matano sa tenere benissimo le redini del programma, senza mai schierarsi troppo. Insomma, è noto per la sua imparzialità e raramente si lascia andare a commenti fuori luogo.

Questa volta, però, ha spiazzato tutti. In una delle ultime puntate, infatti, ha pronunciato parole chiare e precise che hanno rivelato la preoccupazione del conduttore a proposito di una questione molto delicata.

Per scoprire cosa è successo dobbiamo fare un passo indietro e tornare alla puntata del 24 settembre, durante la quale sono state ospiti quattro donne di successo: Giovanna Rei, Rita Rusic, Barbara Alberti e Simona Izzo.

Con loro il programma ha affrontato un tema parecchio delicato che riguarda il Globe Theatre, dove è stata sfiorata una tragedia. Infatti, è crollata la scala del teatro e molti sono rimasti feriti. Alcune delle vittime sono anche piuttosto gravi, ma nessuno ha perso la vita fortunatamente. Insomma, le cose potevano andare peggio di così.

Dopo aver commentato l’accaduto, in chiusura, il conduttore ha ringraziato i telespettatori e li ha invitati al nuovo appuntamento. Inoltre, ha consigliato al suo pubblico di andare al cinema a vedere un film in particolare.

Stiamo parlando di ‘Quel posto nel tempo‘, che vede come protagonista Giovanna Rei che – come abbiamo detto – era tra le ospiti in studio proprio durante la stessa puntata. Insomma, è stato un exploit che ha stupito tutti, in quanto Matano non è solito a mischiare lavoro e opinioni personali.

Nonostante questo, il pubblico lo apprezza proprio per la sua sincerità e onestà intellettuale, e siamo sicuri che terrà compagnia agli italiani per ancora molto tempo grazie a La vita in diretta, programma che ogni giorno ottiene entusiasmanti risultati anche a livello di ascolti.