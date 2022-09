Paola Barale, il suo nuovo fidanzato è bellissimo e molto giovane. Lo conosciamo tutti

Paola Barale ha un nuovo fidanzato: la conduttrice ha trovato un affascinante giovane molto famoso, ecco chi è, da non credere

Paola Barale non è più single: accanto a lei c’è un nuovo fidanzato, un bellissimo giovane che in molti conosciamo. La conduttrice e showgirl non ha ancora confermato la notizia, ma le indiscrezioni puntano tutte su di lui.

La carriera televisiva della showgirl è iniziata quasi per caso: la Barale avrebbe voluto fare l’insegnante di educazione fisica, ma molti la spinsero a entrare nel mondo dello spettacolo per via della sua somiglianza con Madonna. Nel 1986 fu ospite di Domenica In in qualità di sosia della popstar.

Nel 1989 diventa valletta di Mike Bongiorno in trasmissioni come La ruota della fortuna, Tutti x uno, Festival italiano e due spin-off del primo programma, La ruota d’oro e La ruota mundial. Dal 1996 al 2001 ha affiancato Maurizio Costanzo nella conduzione di Buona domenica.

Nel 2008 diventa inviata del reality show La talpa, condotto al tempo da Paola Perego su Italia 1. Nel 2009 è stata tra i giurati di Vuoi ballare con me?, talent show di Sky Uno condotto da Lorella Cuccarini. Nel 2010 torna in Mediaset e, insieme a Enrico Papi, conduce la seconda edizione de La pupa e il secchione. Nel 2015 è tra i concorrenti di Pechino Express.

Nel 1996 ha debuttato come attrice in Cascina Vianello, una serie televisiva con Raimondo Vianello e Sandra Mondaini. Nel 2008 è stata co-protagonista di Colpo d’occhio, di Sergio Rubini. Nel 2009 ha fatto parte del cast Vorrei vederti ballare con Giuliana De Sio e Alessandro Haver. Ha recitato poi nella sitcom Così fan tutte e tra il 2013 e il 2019 ha lavorato anche a diversi spettacoli teatrali.

Paola Barale, il nuovo fidanzato

Che cosa sappiamo della vita privata di Paola Barale? La showgirl ha avuto una relazione con Marco Bellavia, conduttore di Bim bum bam dal 1992 al 1995. In seguito ha avuto una relazione con Gianni Sperti, conosciuto a La sai l’ultima?. I due si sono sposati il 20 giugno 1998. Nel 2002 si è fidanzata con Raz Degan, e la loro storia è durata fino al 2015.

E oggi? Sembra che la conduttrice stia frequentando un osteopata molto famoso: si chiama Alessandro Carollo ed è un professionista molto conosciuto tra i vip. Tempo fa la conduttrice si era recata presso Villa Arbe per essere trattata dall’osteopata. I due, secondo i pettegolezzi, si starebbero frequentando dal 2019.

I due non hanno confermato né smentito la notizia, ma la conduttrice ha condiviso alcune foto col giovane. Carollo è molto riservato e su di lui non si sa molto, se non che è nato nel 1982 e si è laureato in Scienze Motorie all’università La Sapienza di Roma.