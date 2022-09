Antonino Spinalbese, continua la censura anche per Santiago: “C’entra Belen, le sue minacce fanno paura”

Antonino Spinalbese neo concorrente della nuova edizione del Grande Fratello Vip è nella casa da nemmeno due settimane e sta già facendo parlare di sé per le sue dichiarazioni sulla ex fidanzata Belén Rodriguez, la quale ha dichiarato più volte di non voler essere menzionata all’interno del programma.

Nonostante questa precisa richiesta, gli autori del GF Vip hanno dovuto censurare più di una volta Spinalbese, l’ultima mentre parlava di Santiago, primogenito di Belén. I coinquilini da parte loro incoraggiano queste confessioni con domande relative alla sua vita e al suo modo di vivere la paternità. La curiosità principale riguarda il suo attuale rapporto con Belén, la quale ha già minacciato querele. Un rapporto per niente roseo, dunque. Ecco quali altre rivelazioni ha espresso Antonino.

Una delle ultime conversazioni incriminate hanno visto Antonino Spinalbese conversare con Sofia Giaele, Cristina Quaranta e George Ciupilan e proprio Giaele ha chiesto di conoscere dettagli privati che riguardano il rapporto di Antonino con Belén e con i figli di lei, quindi anche Santiago avuto da Stefano De Martino, quest’ultimo tornato di recente nella vita di Belén.

Ciupilan ha poi chiesto a Spinalbese se fosse in cerca di una nuova compagna ma lui ha risposto che dopo Belén la vede difficile, anche considerato il fatto che ora è separato e con una bambina, Luna Marì verso la quale si sente responsabile e si sentirebbe a disagio.

Una donna forse avrebbe difficoltà ad accettare la sua situazione.

Antonino Spinalbese censurato

Sofia Giaele è colei che più di tutti ha cercato di alimentare il gossip, incentivando le conversazioni intorno a Belén ma non solo, perché fin dal suo ingresso si è interessata anche di altri personaggi, per esempio ha voluto sapere i motivi della rottura tra le sorelle Lamborghini e poi ha chiesto chi ha scelto il nome della figlia di Belen ed Antonino.

È stato su questa domanda che Spinalbese ha rivelato una notizia contraria a quanto precedentemente detto dalla soubrette argentina: il nome Luna è stato scelto da Santiago, e lui ha scelto di aggiungere Marì. Ma per Giale questo non era abbastanza e così ha incalzato chiedendo del rapporto tra Antonino e Santiago.

Ciò ha creato un certo imbarazzo in Antonino che ha tentennato per un attimo prima di rispondere: “È stato bellissimo, cioè è stato…”, frase mozzata dalla regia del programma che ha voluto virare su altri concorrenti e su altri argomenti, tenendo fede alla richiesta di Belén d non essere menzionata troppo.

Per questo motivo la regia del Grande Fratello Vip è molto rigida sulle cose che Antonino dice all’interno della casa.

Evidentemente Belén ha concesso solo determinati argomenti. È ovvio che Spinalbese ha il diritto di parlare della figlia ma non di certo di Santiago.