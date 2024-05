Un posto al sole, anticipazioni: tutto quello che non doveva succedere è successo | Adesso serve un legale

Le anticipazioni di Un posto al sole portano a nuove trame fittissime e le cose si fanno difficili. Come ne usciranno?

Grandi novità per tutti gli appassionati della soap opera italiana più longeva di sempre. Un Posto al Sole, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 in prima serata, è uno dei programmi più amati dal pubblico di telespettatori.

I fan della soap opera attendono con trepidazione quanto accadrà nei prossimi episodi nelle puntate che andranno in onda venerdì 3 maggio e da lunedì 6 maggio a venerdì 10 maggio 2024.

Sarà soprattutto la puntata di venerdì 3 maggio ad essere tanto attesa dai telespettatori.

Nell’imperdibile episodio le trame si faranno ancora più fitte e le vicende avranno dei risvolti inaspettati. Ecco qualche anticipazione sulla prossima puntata che tutti stanno aspettando.

Anticipazioni di Un posto al sole: cosa accadrà venerdì 3 maggio e cosa avverrà invece nella settimana dal 6 al 10 maggio?

Un posto al sole è la prima soap opera prodotta interamente in Italia. In onda su Rai 3 dal 21 ottobre 1996, la soap opera è ambientata nella città di Napoli, il “posto al sole” dove vivono i protagonisti. Con le puntate di marzo, la soap opera è arrivata alla ventottesima stagione e al seimila e quattrocentesimo episodio.

Nell’ultima puntata di questa settimana di venerdì 3 maggio, e nelle puntate dal 6 al 10 maggio 2024, in prima visione su Rai 3 proseguirà la programmazione di Un Posto al Sole stagione 28 in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 20:50 su Rai 3. Nella puntata di venerdì 3 maggio la decisione drastica presa da Rosa determina nella donna uno stato di sconforto. Intanto Giancarlo, turbato dalla vicinanza tra Silvia e Michele, prende un’iniziativa inattesa. Niko e Manuela sembrano avvicinarsi soprattutto per via della situazione di Jimmy.

Un posto al sole: anticipazioni per le puntate della prossima settimana dal 6 maggio al 10 maggio

Nelle puntate in onda dal 6 al 10 maggio 2024 sono in programma importanti cambiamenti per Rosa, che deciderà di lasciare la casa data la delicata situazione che sta vedendo protagonista Damiano, ponendo fine alla guerra contro la malavita organizzata. Silvia, prossima alle nozze con Giancarlo, mostrerà dei ripensamenti e si avvicinerà sempre più a Michele.

Mentre Damiano proverà ad uscire dalla difficile situazione in cui si trova, Viola chiederà aiuto al Eugenio per avviare una nuova indagine sul conto del poliziotto. Intanto le Forze dell’Ordine hanno perquisito l’appartamento di Damiano, trovando dei soldi che dovrebbero essere stati estorti dall’uomo alla malavita. Il matrimonio di Giancarlo, organizzato nei minimi dettagli, viene infine annullato. Silvia e Michele non avranno più alcun ostacolo alla loro relazione. Le anticipazioni di Un Posto al Sole sarebbero ancora moltissime per le prossime puntate. Per non evitare di svelare troppi particolari, si consiglia ai fan di non perdere i prossimi appuntamenti della soap opera ambientata a Napoli.