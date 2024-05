Fallout 2, ecco quando arriva e le differenze con il gioco: quello che devi sapere subito | Necessario per continuare

La serie tv Fallout è stato un grandissimo successo ma devi sapere le differenze con il gioco e soprattutto quando esce la seconda stagione.

La serie televisiva di Fallout basata sull’omonimo videogioco è sbarcata su Amazon Prime Video lo scorso 10 aprile e con le sue 8 puntate è stata in grado di intrattenere moltissimi fan della serie videoludica che erano curiosi di vedere come Jonathan Nolan e Lisa Joy, i due curatori della serie, avevano organizzato il lavoro.

Ovviamente, per apprezzare di più una serie tv o un film basati su un videogioco è meglio conoscere quest’ultimo, in modo tale da poter verificare che tutto sia stato fatto nel migliore dei modi. Infatti, per potersi gustare e criticare in modo concreto anche la seconda stagione di Fallout è meglio prima informarsi a dovere su alcuni importanti dettagli.

Inoltre, è meglio conoscere la saga videoludica targata Bethesda per mettere a confronto il gioco e la serie e scoprire le differenze che possono esserci. Ad esempio, uno dei personaggi chiave della storia è il Ghoul e nella serie tv è interpretato da Walton Goggings. Il Ghoul si chiama Cooper Howard e prima della guerra nucleare era un attore hollywoodiano di film western.

Dopo lo scoppio delle bombe nucleari che l’hanno trasformato in un ghoul, Cooper Howard è diventato un cacciatore di taglie. Nella serie videoludica, i Ghoul sono creature sopravvissute alla Grande Guerra che sono mutate a causa delle esposizioni alle radiazioni che conferiscono loro una vita molto più lunga rispetto a quella dei comuni mortali.

Ghoul, tra videogioco e serie tv

I Ghoul possono comportarsi come gli esseri umani ma questi ultimi li esiliano per via del loro aspetto molto simile a quello degli zombie dai quali, però, si allontanano in materia di putrefazione. Infatti, i corpi dei Ghoul non marciscono ma questi possono diventare feroci e perdere il lume della ragione attaccando come fiere.

Nei videogiochi non viene spiegato chiaramente come i Ghoul perdono la ragione diventando rabbiosi e pericolosi ma la serie tv ci chiarisce le idee in merito. Infatti, nella serie vediamo come il Ghoul assume il RadAway, una medicina che è presente anche nei giochi e che serve per eliminare le particelle radioattive nel corpo e diminuire gli effetti dell’esposizione.

Fallout 2, sarà realtà?

Più avanti con gli episodi scopriamo che la mancata assunzione del farmaco da parte del Ghoul gli causa la ferocia incontrollabile. I giochi non spiegano mai il motivo e la causa della rabbia furente che scoppia nei Ghoul ma in Fallout 3 si accenna al fatto che l’isolamento sociale sarebbe uno dei motivi.

Parlando della seconda stagione di Fallout possiamo affermare che verrà realizzata e anche se non sappiamo con precisione la sua data di uscita è molto probabile che potrebbe arrivare per la fine del 2025. Questo perché il finale della prima stagione di Fallout ha portato a pensare che ci potrebbero essere delle novità in merito al sequel già da dicembre 2024. Tutto questo grazie ad un accenno di luogo che potremmo vedere nella seconda stagione, ovvero New Vegas: la città principale del primo spin-off della serie videoludica uscito nel 2010.