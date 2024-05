Ti è piaciuta la serie tv Netflix Baby Reindeer? Eccone altre 5 da vedere assolutamente | Storie da togliere il respiro

Se la serie tv Baby Reindeer ti ha catturato, allora queste sono le prossime che devi assolutamente vedere. Le divorerai e amerai.

Se nel vostro catalogo di Netflix degli show guardati c’è la serie televisiva Baby Reindeer, allora non potete perdervi queste cinque serie tv che corrispondono al medesimo genere. Lo scorso 11 aprile è sbarcata sulla piattaforma streaming di Netflix Baby Reindeer, una serie tv che racconta la storia di un comico stalkerato da una fan.

In questa serie viene sottolineato come l’ossessione e la passione smisurata per una persona per trasformarsi in malattia mentale e rendere drammatica sia la vita della vittima che quella dello stalker. Una trama che si basa sull’esperienza vissuta in prima persona da Richard Gadd che recita nei panni di Donny, il protagonista.

Baby Reindeer è una serie tv di genere drammatico, psicologico e thriller e se siete degli appassionati di questi generi non potete non guardare queste cinque serie tv. La prima che vi consigliamo è Swarm, una serie tv uscita il 17 marzo 2023 con soltanto una stagione, che racconta come l’amore di un fan per una celebrità può trasformarsi in qualcosa di altamente pericoloso.

L’ossessione e la venerazione per una star del cinema o della musica può portare i fan a comportarsi in modo davvero soffocante e malato e spingerli a cercare qualcosa che manca nelle loro vite in quella patinata della star. Dominique Fishback impersona in modo eclatante la protagonista di questa serie che cade sempre di più in un vortice di pura illusione e finzione.

Le serie tv Netflix da non perdere

Abbracciando il tema del dramma psicologico, non potete non guardare Fleabag, serie tv con due stagioni uscite tra il 2016 e il 2019. Qui abbiamo un narratore/protagonista che sfonda la quarta parete e parla direttamente con il suo pubblico di tutto quello che le accade intorno. Questo show è molto simile a Baby Reindeer proprio per questo dettaglio e ci sono persone che credono che Baby Reindeer non sarebbe esistito se non ci fosse stato primo Fleabag.

Tuttavia, questa serie parla di una donna che deve fare i conti con la morte della sua migliore amica e ritrova un punto in comune con Baby Reindeer, ovvero una sorte di umorismo nero che aleggia per tutti gli episodi. Una serie tv uscita nel 2023 che ha dell’assurdo è Beef: una storia nata da un incidente automobilistico apparente innocuo che si trasforma sempre di più in una faida tra i due protagonisti che non ammettono di aver sbagliato.

Si ritorna al bianco e nero

Se vi sono piaciuti gli episodi più drammatici e scombussolanti di Baby Reindeer, dovete assolutamente guardare Maid. Questa serie tv uscita nel 2021 ha soltanto una stagione ma l’impatto che ha avuto sul pubblico è stato eclatante. La storia racconta di una giovane mamma che scappa da un partner violento e cerca di sbarcare il lunario per sua figlia. Tra varie tragiche peripezie viene sottolineato come la richiesta di aiuto da parte della giovane donna venga ignorata dalla polizia (come succede a Donny in Baby Reindeer).

Amanti del noir e dei film in bianco e nero? Ripley è la serie tv che fa per voi. Uscita lo scorso 4 aprile, Ripley racconta le vicende di un truffatore a sangue freddo che viaggia da New York fino in Italia per convincere un suo vecchio conoscente di ritornare a casa per conto del padre. Quando arriva, diventa ossessionato dalla sua vita e se ne vuole impossessare. Un racconto altamente adrenalinico e oscuro che vi trascinerà nei meandri della mante ossessiva di un uomo tanto perfetto all’esterno quanto oscuro all’interno.