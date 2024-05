Il Paradiso delle Signore, arriva lo stop definitivo: Mediaset chiude la soap | Questa la data dell’addio

Non siamo ancora pronti alla chiusura de Il Paradiso delle Signore, eppure Mediaset ha detto stop da questa data.

Il Paradiso delle Signore è un soap opera 100% Made in Italy che intrattiene i telespettatori pomeridiani di Rai 1 da ben otto anni. In queste stagioni il pubblico è rimasto incollato al piccolo schermo per scoprire gli avvenimenti dei loro personaggi del cuore ma molto presto sarà costretto a dire loro addio per l’immente chiusura della serie.

Dal momento che venerdì 3 maggio andrà in onda l’ultimo episodio di una delle soap più amate, saremo costretti a dire addio per sempre ai protagonisti e alle loro storie. Oggi, giovedì 2 maggio, e domani, venerdì 3, assisteremo alle ultime due puntate dell’ottava stagione e questa chiusura ha gettato nello sconforto il pubblico adorante.

In questo finale di stagione diviso in due episodi vedremo come la Contessa Adelaide di Sant’Erasmo sia sempre più decisa a voler smascherare Umberto e tutti i suoi piani machiavellici. Purtroppo, però, la donna si vedrà costretta al ritiro dell’attacco per un imprevisto. Nel frattempo, Tancredi raggiungerà il culmine della sua vendetta riuscendo a denunciare Matilde.

La donna rischia davvero di venire arrestata dal commissario Maresca e scopriremo che cosa ha intenzione di fare Conti ora che la donna che ama rischia grosso. Flora ha in mano le prove contro Guarnieri ed è sempre più sicura sul da farsi, dal momento che è stufa di restare sempre nell’ombra e di non sentirsi amata abbastanza da Umberto.

L’amore trionfa

Anche se l’amore per Flora non è tra i più idilliaci, c’è un’altra coppia che farà faville e che si avvicinerà sempre di più. Stiamo parlando di Elvira e Salvatore e della loro relazione sentimentale che finalmente si avvierà in modo sicuro e prepotente. La coppia si mostra innamoratissima ed entrambi non vedono l’ora di dirlo alle loro rispettive famiglie.

Nel frattempo, Roberto e Marcello verranno convocati da Vittorio che dovrà parlare con loro di un affare importantissimo. Il commissario Maresca sta per compiere il suo dovere, ovvero quello di arrestare Matilde, ma ci sarà qualcuno che impedirà tale azione. Per scoprire si chi si tratta non ci resta che guardare il finale di stagione di questi due ultimi giorni.

Prossimo appuntamento a settembre

Come già anticipato, oggi e domani vedremo gli ultimi due episodi dell’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore con grande delusione da parte del pubblico di Rai 1. Tuttavia, però, non c’è bisogno di disperare perché il cast del Paradiso non vi lascia di certo per sempre.

Infatti, da lunedì 6 maggio andranno in onda su Rai 1 le repliche della seconda stagione della soap opera che intratterrà le masse di fan nell’attesa della nuova stagione in uscita il prossimo settembre. Non ci resta, quindi, che gustarci il finale di stagione in onda in questi ultimi due giorni e poi rivivere le emozioni della seconda stagione in attesa della nuova in onda dal prossimo autunno.