Rachida Karrati, adesso la sua vita è finita così per colpa di…: era la preferita a MasterChef | Cosa si meritava?

Tutti si ricordano di Rachida Karrati, una delle concorrenti più amate di MasterChef, ma adesso la sua vita è finita così.

Oggi MasterChef è uno dei programmi più seguiti della televisione, ma solo chi ha seguito la trasmissione dall’inizio si ricorda delle primissime edizioni e dei concorrenti che hanno brillato nelle diverse puntate.

Uno di questi è Rachida Karrati, cuoca di origini marocchine che ha conquistato gli allora giudici del programma, ovvero Bruno Barbieri, Carlo Cracco e Joe Bastianich.

Anche se a trionfare è stato Federico Francesco Ferrero, Rachida è rimasta impressa nel cuore dei telespettatori per la sua simpatia e la capacità di unire la tradizione italiana a quella marocchina creando piatti unici e buonissimi.

Viste le sue doti culinarie molti si sono chiesti che fine abbia fatto l’ex concorrente. Purtroppo le cose non sono andate come molti credevano e la carriera di Rachida non è finita nel modo in cui tutti speravano.

Una bravura fuori dal comune

A MasterChef partecipano tanti cuochi e aspiranti tali talentuosi, ma c’è sempre chi si staglia al di sopra degli altri. Rachida Karrati ne è un esempio, ed è per questo che è rimasta impressa ai telespettatori anche dopo la fine della competizione. Subito dopo la partecipazione al programma, Rachida è stata tra i concorrenti de L’isola dei Famosi e anche in quel caso ha ricevuto tantissimo supporto da parte dei suoi fan.

Dopo di quell’esperienza, però, la cuoca è sparita dalla circolazione. Molti hanno pensato al peggio, perché una personalità del genere difficilmente si dimentica. Ma cosa è successo allora? Vi stupirà conoscere il destino di Rachida; siamo sicuri che non vi aspettavate una cosa del genere.

Che fine ha fatto Rachida Karrati?

Molti si sono chiesti dove sia finita l’amata concorrente di MasterChef visto che non si è più vista in televisione. Karrati non ha più partecipato a programmi televisivi, ma ha comunque continuato a coltivare la sua passione per la cucina, semplicemente un po’ più in piccolo. A giudicare dai suoi post Instagram sembra che abbia scelto la famiglia e non la carriera, anche se qualcuno ha ipotizzato che la donna abbia aperto un ristorante italiano in Marocco.

Rachida da parte sua non ha confermato la notizia e non ha condiviso indizi in tal senso, ma continua comunque a condividere ricette dove spesso mischia ingredienti italiani e marocchini per dare vita a sapori innovativi. Non tutti amano le luci dei riflettori e Rachida Karrati a quanto pare è tra questi. La scelta di dare priorità alla sua vita privata è totalmente da rispettare, e in ogni caso la cucina non abbandona mai i pensieri dell’ex concorrente di MasterChef. Nessuno però si sarebbe mai immaginato di scoprirlo in questo modo.