Uomini e Donne, anticipazioni nuova registrazione: un’altro abbandono lascia tutti senza parole | Anche Mario lo ha fatto

Le anticipazioni di Uomini e Donne sono clamorose, durante la registrazione è successo di tutto. Mario lo ha fatto davvero.

Continuano le conoscenze a Uomini e Donne, ma anche le discussioni e i colpi di scena, e pare che nella puntata registrata il 29 aprile se ne vedranno delle belle.

Nelle ultime puntate Tina Cipollari non l’ha certo mandata a dire a Mario Cusitore, corteggiatore di Ida Platano, accusandolo di fare il bello e cattivo tempo fuori dalla trasmissione senza curarsi dei sentimenti per la donna.

La situazione si sta facendo spinosa e pare che peggiorerà da qui in avanti. Anche Ernesto è sotto accusa da parte di Marianna, la quale lo ha attaccato dicendogli di non aver pensato ai suoi sentimenti mentre usciva con Elisa.

Il 29 aprile è stata registrata una puntata incredibile e il pubblico stenterà a credere ai propri occhi. Sarà difficile accettare il modo in cui si sono evoluti i rapporti tra corteggiatori e tronisti.

Anticipazioni scottanti

La puntata registrata il 29 aprile sarà davvero incredibile a giudicare dalle anticipazioni. Secondo le indiscrezioni, pare che ci sia la conferma dell’addio di Ida Platano. La dama bresciana avrebbe abbandonato ufficialmente il programma; a confermarlo è la presenza di un solo trono in studio durante la registrazione, quello di Daniele Paudice. I fan di Ida purtroppo dovranno dire addio alla dama e seguirla sui social per scoprire cosa sarà della sua vita amorosa.

Passando al trono over, secondo numerose fonti assisteremo a una conoscenza sempre più approfondita tra Cristiano e Asmaa; al contrario, pare che Fabio chiuderà definitivamente i rapporti con Sabrina, per la gioia di alcuni e la delusione di altri. Tutto tranquillo invece sul fronte Gemma che continuerà la conoscenza di Pietro. Ma le sorprese non finiscono qui: uno dei cavalieri ha fatto una mossa che nessuno si sarebbe mai aspettato. Sono tutti stupiti.

Mario lo ha fatto davvero

A stupire tutti nella puntata registrata il 29 aprile sarà Mario Verona, rifiutato da Asmaa per i tre anni di differenza ma rimasto comunque in trasmissione dopo la sua richiesta a Maria De Filippi. Tina Cipollari lo ha subito preso in simpatia, e anche il pubblico femminile la pensa allo stesso modo. Il cavaliere però ha fatto una scelta che sicuramente non piacerà a molte e infatti il web, già dalle prime anticipazioni, ha cominciato a parlare di ciò che andrà in onda prossimamente con molta delusione.

Sembra infatti che Mario abbia scelto di chiudere la conoscenza con Ilenia in maniera definitiva. Ora la sua attenzione è tutta per Milena, anche se non è ancora del tutto convinto. Il suo futuro nel programma è incerto e molti si chiedono quanto durerà ancora. La puntata registrata chiarirà tutte le dinamiche, anche se per molti saranno difficili da accettare.