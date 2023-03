Carlo Cracco: guerra contro Masterchef | Smaschera lo show e rivela i motivi dell’allontanamento

Carlo Cracco confessa le ragioni che lo hanno spinto ad abbandonare il suo ruolo a Masterchef. Ecco cosa ha dichiarato.

Il celebre chef Carlo Cracco ha deciso di raccontare le reali motivazioni del noto programma Sky sulla cucina che lo ha reso inevitabilmente una star. Masterchef è un talent show culinario che vede sfidarsi aspiranti cuochi professionisti in una gara davvero all’ultimo respiro. I concorrenti mettono alla prova non solo le loro abilità culinarie ma anche la loro capacità di rispettare le regole, le tempistiche e le modalità di lavoro ed esecuzione che i temibilissimi giudici richiedono.

Masterchef sin dalla sua prima edizione è stato un successo clamoroso portando i programmi di cucina ad un livello superiore. Anche i giudici dellla trasmissioni, professionisti della cucina e della ristorazioni, grazie a Masterchef sono diventati dei veri e propri personaggi televisivi acquisendo una credibilità molto importante.

Uno tra i giudici più temuti ed apprezzati è stato Carlo Cracco che però ha abbandonato la trasmissione dopo ben sei stagioni. Le motivazioni vengono ora spiegate da lui stesso il quale si confessa candidamente alcune cose private in un’intervista.

Com’è realmente Carlo Cracco?

Durante la sua esperienza a Masterchef Carlo Cracco si è fatto conoscere come un personaggio molto severo, imperturbabile e davvero esigente. Il suo sguardo effettivamente è particolarmente glaciale e fulmineo sebbene proprio questa freddezza nello spirito sia stata sempre la chiave del suo incredibile successo. L’uomo divenuto quasi un sex symbol dopo Masterchef ha avuto la strada spianata sia nel suo lavoro che in televisione, trasformando un autentico idolo della cucina.

Infatti, sono molto frequenti le sue apparizioni nel piccolo schermo dove viene idolatrato come un grande chef e ne viene esaltata la sua particolarissima ironia. Di recente lo abbiamo visto nel programma targato Amazon Prime Video Diner Club al fianco di vip come Diego Abatantuono, Pierfrancesco Favino, Sabrina Ferilli, Luciana Littizzetto, Valerio Mastandrea e Fabio De Luigi.

Le motivazioni dell’addio

Tuttavia, tutto il successo di Cracco è sicuramente dovuto alla sua partecipazione a Masterchef che lo ha reso una celebrità della televisione. Benché non abbia continuato questa esperienza la sua figura è inevitabilmente correlata a quella dello show di Sky, a cui Carlo ne sarà comunque sempre debitore. Ma è proprio lui, ora, a chiarire le motivazioni della rottura con il programma additando le colpe soprattutto al tempo che passa e alla conseguente mancanza di spinte creative.

“A Masterchef è stato bello sinché è durato ma per me ha avuto il suo compimento e, forse, mi sono goduto la parte più bella. Ricordo però che sentivo dentro di me la sensazione di far sempre la stessa cosa” ha confessato lo chef durante un’intervista. Cracco ha poi aggiunto in alcune dichiarazioni molto rivelatorie: “Sono uno che si annoia presto e in Dinner Club è impossibile. Viaggio, cibo, intrattenimento sono un tutt’uno e certamente, almeno a quanto ci dicono dalla produzione, è il motivo per cui siamo andati così bene alla prima stagione”.