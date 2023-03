Elisabetta Canalis ricoverata in una clinica ospedaliera: “Grazie dottore” | FOTO

L’ex velina di Striscia la Notizia è finita in ospedale pochi giorni fa. Scopriamo che cosa le è capitato.

Elisabetta Canalis è una delle showgirl, conduttrici e modelle italiane più seguite ed amate dal pubblico del Bel Paese. La donna è sempre stata al centro delle notizie mediatiche, soprattutto per via della relazione avuta con uno degli attori hollywoodiani più amati, ovvero George Clooney.

La sua carriera ha mosso i primi passi nel 1999 quando una giovanissima Elisabetta ha fatto la sua comparsa nel piccolo schermo con il ruolo di valletta nel programma dedicato alle trasmissioni televisive, ovvero Telegatti. Poi, la Canalis è diventata una delle veline di Striscia la Notizia, ruolo che ha ricoperto fino al 2002.

Elisabetta ha avuto, e continua ad avere, una vita professionale ricca di successi e soddisfazioni. Anche se non si vede molto in tv come i primi tempi, la Canalis continua a rimanere in contattato con i suoi fan grazie al suo profilo social di Instagram, dove ama condividere con i suoi followers la sua quotidianità.

Gli amori di Elisabetta Canalis

Dal 2009 al 2011 la showgirl ha avuto una relazione sentimentale con uno degli attori statunitensi più amati dal pubblico mondiale. Stiamo parlando dello storico attore hollywoodiano George Clooney. Il loro fidanzamento ha creato moltissimo scalpore e quasi tutte le donne la invidiavano. Purtroppo, però, anche le favole hanno un finale.

Nel 2014, Elisabetta ha ritrovato l’amore grazie ad un chirurgo statunitense, Brian Perry. I due sono convolati a nozze nello stesso anno e adesso vivono a Los Angeles insieme alla loro amata figlia Skyler Eva. Insomma, la Canalis sta conducendo una vita invidiabile da tutti, ma non sempre le cose vanno per il verso giusto.

Elisabetta Canalis in ospedale

Circa una settimana fa, la showgirl ha fatto preoccupare molto i suoi fan a causa di un post pubblicato su Instagram. La Canalis è solita postare la sua routine quotidiana sul suo profilo social, così da rimanere in contatto con i suoi fan d’oltreoceano. Elisabetta condivide quasi ogni minuto della sua vita, dagli allenamenti alle semplici mansioni domestiche.

Ma un post in particolare ha scatenato il panico tra i suoi followers. Lo scatto ritrae la donna assieme ad un medico, mostrando chiaramente che il luogo è una clinica ospedaliera. Sulle prime, i fan si sono allarmati, ma poi hanno notato che Elisabetta Canalis si trovava semplicemente in una clinica di chirurgia estetica. Nulla di grave, dunque: si trattava soltanto di un’aggiustatina anatomica.