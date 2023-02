Elisabetta Canalis, matrimonio finito dopo quella foto compromettente | FOTO

La ben nota showgirl ed attrice Elisabetta Canalis vive negli USA da molto, ma pare che l’idillio sia finito.

Elisabetta Canalis è una delle subrette della televisione italiana più belle ed affascinanti di sempre e il pubblico non potrebbe fare altro che ammirarla e seguirla assiduamente sui social. Proprio grazie al fatto che la Canalis è molto attiva sul suo profilo social, i suoi follower hanno scoperto un suo segreto intimo.

A quanto pare, secondo alcuni rumors, la vita della bella Elisabetta non è perfetta come potrebbe sembrare. Scoprire come sta andando la sua vita negli Stati Uniti d’America non è facile, ma una cosa è certa: qui in Italia la sua fama non è mai diminuita e la showgirl può sempre contare sull’apprezzamento e la stima dei suoi fan italiani.

Infatti, la Canalis è entrata nel cuore degli italiani in modo definitivo da quando, assieme alla collega Maddalena Corvaglia, ha assunto il ruolo di velina a Striscia la Notizia, lo storico tg satirico di Canale5, dove lei era la mora e Maddalena la bionda.

La vita di Elisabetta negli USA

Una delle ultime foto che mostrano la Canalis ha destato non pochi sospetti nei suoi più cari ed accaniti fan e follower. Nella fotografia c’è qualcosa che manca ma che ci dovrebbe assolutamente essere. Quindi, a quanto sembra, la quotidianità ha preso una piega diversa.

Nel 2014, la showgirl sarda ha sposato un chirurgo statunitense, Brian Perri, e l’anno dopo, ovvero nel 2015, è nata la loro primogenita Skyler Eva Perri. Così il sogno comune a quasi tutte le femminucce è stato realizzato: crearsi una famiglia felice ed unita. Ma sarà veramente così?

La foto incriminante e il segreta svelato

La coppia Canalis-Perri è sempre al centro della cronaca rosa e del gossip, ma in questo periodo si vocifera sempre più spesso di una loro presunta separazione. Nonostante la loro famiglia sia molto unita e risulti vivere in armonia, sembra che questa voce, alla fine, sia molto plausibile.

Infatti, la foto fatale mostra Elisabetta, sempre bella e in forma, e la sua mano libera da ogni tipo di accessorio, compresa la fede nuziale. Si stanno veramente dicendo addio? Un loro caro amico ha negato tutto. Deianira Marzano ha sottolineato che la villa sullo sfondo non è la sua e lei non ha più la fede, ergo qualcosa non torna. Chissà se Elisabetta Canalis divorzierà e lascerà gli USA per tornare in Italia con la figlia.