Rosa Chemical ha finalmente rotto il silenzio | “Tradimento”, nessuno se lo aspettava

Rosa Chemical ha parlato del bacio dello “scandalo” con Fedez chiarendo la sua posizione.

Dopo la conclusione di Sanremo, Rosa Chemical è stato ospite de Le Iene e ha rilasciato una lunga intervista parlando del bacio che ha dato a Fedez alla fine della sua esibizione, durante la finale. Un gesto che continua ancora a far parlare il web, dividendo gli utenti tra chi supporta la dimostrazione di affetto e chi invece la critica.

Il cantante ha avuto occasione di parlare del suo rapporto con la musica e la sessualità, rivelando la verità dietro il bacio e spiegando la sua posizione in merito. Lo ha fatto con un lungo monologo durante il quale ha avuto modo di far conoscere al pubblico un lato di sé che in pochi conoscevano.

Le polemiche sul bacio intanto non si arrestano e, anzi, infuriano. Alcuni esponenti del governo hanno commentato il gesto dichiarandosi contro quella che secondo loro è stata soltanto una mera provocazione e un’azione irrispettosa.

Il tradimento e l’amore

“Ho sempre pensato alla musica come un mezzo più che un fine e ho sempre pensato al palco di Sanremo come un’opportunità. Ho portato una canzone con un messaggio: libertà, uguaglianza, sesso, follia e anche un nuovo tipo di amore, che mi piace definire con meno divieti” ha detto il cantante, spiegando la sua volontà a Sanremo era di portare un messaggio di libertà che dovrebbe permeare ogni aspetto della nostra vita.

“Non accuso chi vive l’amore in modo più tradizionale, ma chiedo ascolto a chi non vuole più nascondersi” ha continuato, spiegando che non vuole essere giudicato per le sue scelte così come lui non giudica quelle altrui e che, anzi, vorrebbe più comprensione dalle persone intorno a lui.

La verità sul bacio tra Rosa Chemical e Fedez

Alla fine Rosa Chemical ha parlato anche del famoso bacio che ha tanto scandalizzato una buona fetta dell’opinione pubblica: “Qualcuno si è scandalizzato per un bacio tra due amici, qualcosa di cui avevamo già parlato in maniera scherzosa, solo che io poi gliel’ho dato veramente. Fedez era imbarazzato, ma l’imbarazzo del cantante più famoso di Italia è stato bello, divertente e vero”.

“Di fronte alla manifestazione di affetto tra due amici, si è finiti a discutere di consenso e di un uomo sposato che tradisce la moglie sul palcoscenico più famoso di Italia” ha detto, dichiarandosi amareggiato per tutto il caos che si è venuto a creare. Infine, si è scagliato contro chi ha parlato di tradimento nei confronti di Chiara Ferragni, ribadendo che si trattava di un bacio scherzoso che non avrebbe nemmeno dovuto far nascere tutte queste polemiche.