Avanti un Altro CANCELLATO da Mediaset: “È la fine” | Motivi allucinanti

Il famoso ed irriverente game show del preserale Mediaset in onda su Canale5 ha vita breve e verrà cancellato.

La prima puntata del game show più irriverente ed esilarante del preserale di Canale5, ovvero Avanti un Altro, è andata in onda nel lontano 2011. Ma adesso pare che abbia le ore contante, infatti sta per chiudere i battenti per sempre.

A dare questa amara e spiacevole notizia della morte prematura (o forse no) del programma è stato Marco Salvati, autore televisivo che, da diversi anni, lavora al fianco del conduttore e ideatore della trasmissione stessa Paolo Bonolis.

Salvati ha così commentato il triste evento: “Il prossimo anno sarà l’ultimo. Per volontà del conduttore, ma anche perché raggiunta l’anzianità il programma ha fatto il suo percorso. Un programma che va bene non si molla, però anche alle cose belle bisogna dire addio, a tutto c’è una fine”.

Avanti un Altro finirà nel 2024

Sono dodici anni che il preserale di Canale5 allieta le nostre vite con la simpatia, l’irriverenza, l’ironia e la comicità tipiche di Bonolis e del suo partner di lavoro storico, ovvero Luca Laurenti. I loro esilaranti siparietti davano quel tocco in più di simpatica follia al programma che è sempre stato un po’ fuori dagli schemi.

Il conduttore, il co-conduttore, il salottino, il bonus e la bonas, lo iettatore e tutti gli altri colorati ed assurdi personaggi di Avanti di Altro hanno contribuito a rendere questa trasmissione un momento di svago nelle giornate che possono essere, a volte, dure da digerire. Tuttavia, come si dice “Dio chiude una porta ed apre un portone”.

Il ritorno di Ciao Darwin

Sebbene la notizia che Avanti un Altro ha soltanto ancora un anno di vita, un altro annuncio ha illuminato le speranze dei numerosi fan di Paolo Bonolis e dei suoi programmi. Infatti, il 17 marzo prossimo, su Canale5, inizierà la nona edizione di Ciao Darwin, altra trasmissione storica presentata da Bonolis. Infatti, la prima edizione del serale dedicato all’essere umano e alle sue varianti è andata in onda nel 1998.

Marco Salvati ha rivelato qualche novità: “C’è qualche faccia nuova, credo che daremo soddisfazione a chi ci vedrà. Il casting è molto attivo sulle squadre, saranno squadre più attualizzate sui temi del momento. Alcune sfide quelle storiche si ripeteranno magari con altri nomi e altre premesse”. Inoltre, il solito pubblico non sarà diviso più solamente tra uomini e donne, ma anche da una zona detta “settore arcobaleno”.