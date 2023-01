Andrea De Paoli, conoscete il nuovo Bonus di Avanti di Altro? FOTO PROIBITE

La celeberrima trasmissione televisiva rinnova alcuni dei volti più classici dello show. Nella nuova edizione avremo un nuovo Bonus. Scopriamo di chi si tratta.

Avanti un Altro è il preserale che va in onda su Canale5 da ormai 12 anni e infatti, l’edizione del 2023 è proprio la dodicesima, condotta sempre dall’ironico e simpaticissimo conduttore Paolo Bonolis, affiancato dalla sua immancabile spalla (è da 33 anni che sono amici) Luca Laurenti.

La dodicesima edizione è iniziata il 9 gennaio scorso, con alcuni cambiati apportati tra il cast del preserale più amato di sempre. Abbiamo avuto qualche nuovo volto nel mitico “salottino”, lo iettatore adesso è in dolce compagnia ed è cambiata anche la Bonas.

Sara Croce, infatti, ha ceduto il posto a Sophie Codegoni, influencer e modella, la ventiduenne ha partecipato all’edizione del 2021 del Grande Fratello Vip, acquisendo ancora più notorietà. Ma non soltanto la Bonas è cambiata: a quanto pare cambierà anche il Bonus.

Nuovo Bonus

Lo storico Bonus di Avanti un Altro, Daniel Nilsson, ha passato il testimone ad Andrea De Paoli, modello mediterraneo che prenderà il suo posto nella mitica trasmissione presentata da Bonolis e Laurenti. Di Paoli dovrà fare le veci del Bonus, ovvero il suo compito è stare accanto ai concorrenti, sperando che rispondano correttamente, per permettere loro di avere un vantaggio nella pescata del “piticozzo” (il cilindretto con all’interno il premio o la sciagura in cui si può incorrere).

La bellezza di Andrea De Paoli

Andrea è un trentasettenne mediterraneo, alto circa 1.86 cm, con un fisico palestrato e uno sguardo penetrante. I suoi colori sono quelli che colpiscono di più: ha, infatti, i capelli castano scuro e gli occhi verdi. Quindi, per il ruolo di Bonus, avremo un bel cambiamento netto: dalla bellezza tipicamente nordica di Daniel, biondo e con gli occhi azzurri, alla beltà tipica del Sud d’Italia, moro e con gli occhi verdi.

Il compito del Bonus e della Bonas

Il ruolo del Bonus e della Bonas è molto importante nel gioco: i due “jolly” escono solamente una volta a puntata (anche se a volte non escono proprio) e permettono al concorrente, se risponde correttamente alle domande, di raddoppiare la pescata del montepremi.

In questo modo, la possibilità di sedersi nel posto del probabile campione è più alta. Sempre se, pescando dal “piticozzaro” (una specie di contenitore ruotante con dentro i piticozzi) non si scelga una disgrazia, come lo iettatore o “Avanti un Altro”, con il quale sei immediatamente eliminato.

La vita professionale di Andrea

Non appena si è scoperta l’identità del nuovo Bonus di Canale5, moltissime persone si sono fiondate sul suo profilo social di Instagram per scoprire se Andrea è impegnato sentimentalmente. Non ci sono informazioni circa la sua vita privata, ma qualcosa sulla sua vita professionale si conosce.

Nella sua carriera, De Paoli ha fatto sempre il modello per diversi marchi di abbigliamento come Enrico Coveri, ma ha sponsorizzato anche diversi accessori: Salvini gioielli, Polar occhiali e pubblicità della Peroni. Adesso, la possibilità di essere il Bonus di Avanti di Altro gli darà una spinta considerevole per la sua carriera nel mondo dello spettacolo.

Inoltre, Andrea è un appassionato di tatuaggi, è molto attivo sportivamente, adora il mare, è amico di alcuni tronisti ed ha diversi omonimi come un musicista e un calciatore. Insomma, l’edizione 2023 di Avanti di Altro è ricca di novità, Andrea nel ruolo di nuovo Bonus non si è ancora visto, chissà quando arriveranno le puntate condotte dal grande Paolo Bonolis dove vedremo per la prima volta questo nuovo Bonus.