Iva Zanicchi su Gina Lollobrigida: “Meglio a lei che a me…” | Scoppia la bomba: finisce in tribunale?

Iva Zanicchi ha scioccato tutti con una dichiarazione che non ci si aspetterebbe mai di fronte alla morte di una diva come Gina Lollobrigida eppure questa volta l’ha detta grossa: “Meglio a lei che a me”.

Iva Zanicchi è stata ospite in questi giorni del programma condotto da Pierluigi Diaco per un’intervista durante la quale ha parlato soprattutto della sua recente esperienza a Ballando con le stelle, programma del sabato sera condotto da Milly Carlucci durante il quale ha sicuramente avuto un grande successo di pubblico ed è stata anche molto apprezzata dalla giuria, eccetto che da Selvaggia Lucarelli con la quale, come abbiamo visto ci sono stati molti scontri.

Nel corso della conversazione si è parlato di molti argomenti e si è fatto anche un excursus sulla sua lunga carriera di cantante e di conduttrice televisiva. Come ricorderete Iva Zanicchi negli anni novanta presentava un programma di culto su Rete 4, Ok il prezzo è giusto, format straniero ripreso allora con grande successo da Mediaset.

Nel corso della sua recente partecipazione alla gara di ballo più famosa di Rai 1 la cantante si è distinta anche per i suoi sketch post danza, le famose barzellette tanto criticate da Selvaggia Lucarelli e tanto apprezzate dal pubblico.

Come abbiamo potuto notare Iva non ha mai avuto peli sulla lingua e soprattutto adesso che ha una certa età non si fa grossi problemi se deve essere sboccata o esprimere un pensiero diretto, senza filtri e proprio durante la conversazione con Diaco ha detto qualcosa di sconvolgente e inaspettato che ha spiazzato tutti, presentatore compreso.

La battuta fuori luogo sulla defunta Lollo

Interrogata sulla recente dipartita di Gina Lollobrigida, Iva ha detto:

“Quando vedi questi signori, persone importanti che ci lasciano, ci lasciano un vuoto enorme certo, però onestamente io, sono sempre sincera poi me ne pento, ecco ma dentro dico ‘Menomale che se n’è andata via lei e non io’. Poi piango però, piango e prego per Gina ho pregato.”

Insomma la regina delle barzellette ha scongiurato di non essere stata lei a dover lasciare questo mondo e certamente nessuno si sarebbe mai aspettato un commento simile. Ma chi la conosce sa quanto può essere spontanea e non si è stupito. Però forse non tutti la prenderanno nello stesso modo e questo potrebbe portare a delle conseguenze.

Nel corso dell’intervista Iva Zanicchi ha anche detto la sua sulle discussioni sorte a Ballando con le stelle, soprattutto per tutta la storia delle barzellette e per la poca simpatia che correva con Selvaggia Lucarelli: “Mi sono scusata più volte”.

Con queste parole riferite a Selvaggia Lucarelli, Iva Zanicchi ha espresso la sua consapevolezza rispetto al proprio comportamento nei confronti di Selvaggia Lucarelli, che non è stato dei migliori dal momento che l’ha offesa con parole pesanti. Vero è che Iva Zanicchi ha poi cercato di rimediare in più occasioni:

“Io quella parola, che non si dice per carità, l’ho detta al mio maestro sottovoce. Poi si è sentita e mi sono scusata più volte.”

A proposito di questa volgarità, di cui è stata accusata più volte da Selvaggia Lucarelli e anche da parte del pubblico Iva Zanicchi ha poi detto:

“Cos’è la volgarità? Sono parole, addirittura con la parola in siciliano ci hanno fatto una canzone”. La canzone di cui parlava era Signor Tenente di Giorgio Faletti che partecipò anche a Sanremo: “…ma anche in napoletano o in ligure io ho unito l’Italia e l’ho detto in italiano.”