Uomini e Donne: Marika Geraci è scomparsa nel nulla | I fan sono sbigottiti

Marika Geraci era un personaggio molto apprezzato della passata edizione di Uomini e Donne Over, ma adesso che cosa combina? Scopriamo che fine ha fatto l’ex tronista.

Marika Geraci si è guadagnata la fama televisiva partecipando all’edizione 2021/2022 di Uomini e Donne, programma televisivo in onda su Camale5 e condotto da Maria De Filippi. Marika è nata in Sicilia e queste sue origini mediterranee le hanno conferito una bellezza tipica del sud d’Italia, per la quale i tronisti della trasmissione l’hanno subito notata.

La partecipazione a Uomini e Donne

La Geraci è stata una dama molto amata ed apprezzata per la sua beltà ma anche per il suo carattere forte e fiero. La dama siciliana ha fatto girare la testa a quasi tutti i cavalieri della passata edizione e lei si è fatta conoscere per le sue qualità, dalla forte presenza fisica fino alla sensualità innata.

Non appena la dama sicula è entrata a Uomini e Donne 21/22, un cavaliere in particolare l’ha immediatamente notata e ha subito cominciato a corteggiarla. Stiamo parlando di Armando Incarnato.

La breve storia con Armando Incarnato

La dama siciliana e il cavaliere napoletano hanno deciso di frequentarsi anche fuori dagli studi di Canale5, scoprendo che avevano molte affinità comuni e che si trovavano bene in compagnia l’uno dell’altra. Tuttavia, alla fine la loro relazione non è riuscita a sbocciare perché i due hanno una forte personalità ed erano nate le prime incomprensioni. Così, Marika e Armando hanno deciso di troncare la loro relazione mai nata.

I suoi follower si chiedono che fine abbia fatto

Anche se la Geraci non è più seduta sul trono over di Uomini e Donne, ha molti follower sul suo profilo social di Instagram. E proprio questi suoi fan, negli ultimi tempi, si sono domandati sempre più spesso che fine abbia fatto l’ex dama sicula e perché non è più nella trasmissione.

Qualche mese fa, alcune voci hanno iniziato a girare sul suo conto, facendo intendere che Marika abbia avuto delle discussioni con la redazione del programma Mediaset. Tuttavia, questi rumors non hanno stabilità perché non sono veri e comprovati.

Attiva sui social ma…

Marika non ha mai detto la motivazione che la spinta a lasciare Uomini e Donne, anche se descrive la sua esperienza in modo positivo e tranquillo. Adesso che le puntate del talk show romantico stanno proseguendo, in molti tra il pubblico si stanno domandando che cosa fa Marika e perché non c’è più nella trasmissione.

La Geraci è molto attiva sui social, pubblicando foto e video soprattutto per rimanere in contatto con i suoi seguaci. Tuttavia, Marika è una giovane donna molto schiva.

La privacy intoccabile di Marika Geraci

Marika Geraci tiene molto alla sua privacy e infatti non ha mai rivelato nulla riguardo la sua sfera personale. La Geraci è sempre stata attenta a non mischiare la sua vita professionale con quella privata, tenendole ben separate l’una dall’altra.

Qualche suo fan ha dedotto che, come lavoro, potrebbe avere a che fare con l’attività fisica, dal momento che ha una forma smagliante. Ma non è mai stato confermato nulla, quindi è meglio non credere troppo a ciò che si legge riguardo Marika Geraci, a meno che non sia direttamente lei a rivelare dettagli in più.