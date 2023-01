Chi è la bambina in foto? Passano gli anni, ma i lineamenti rimangono gli stessi | IDENTICA!

All’apparenza può sembrare una bambina come le altre, ma quella ritratta in foto diventerà una delle cantanti più celebri della discografia italiana. È passato molto tempo, ma i lineamenti rimangono gli stessi. Riesci a riconoscerla?

Gli indizi per riconoscerla

Viso paffuto, capelli ricci e un grande sorriso: è impossibile non riconoscerla. Lei diventerà una delle voci più importanti del nostro repertorio musicale.

Se non hai capito chi è, ti aiutiamo noi: ecco qualche indizio. La donna in questione è nata a Roma nel 1954. Fin da piccolissima è contraddistinta nel panorama musicale per via del suo timbro di voce, che ha sorpreso tutti al punto da ricevere un’onorificenza.

Infatti, nel 2005 è stata nominata ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana, un’onorificenza importante consegnata da Carlo Azeglio Ciampi. Ancora nessuna idea sulla sua identità? Ecco qualche suggerimento in più.

La sua carriera inizia nel mondo del cinema, prima di quello musicale. Il motivo? La giovane ha voluto seguire le orme del padre, un vero Stuntman della filmografia italiana. Questa eredità artistica le ha permesso di recitare a fianco di grandi nomi come Monica Vitti.

La carriera nella musica

Nonostante gli esordi nel cinema, la carriera nella musica non tarda ad arrivare, perché in suo talento è innegabile agli occhi di tutti. La cantante firma il suo primo contratto discografico nel 1970, lo stesso anno in cui pubblica il suo primo 45 giri.

Più tardi arriverà la firma con la CDG e poco tempo dopo ancora sale sul palco più importante d’Italia, l’Ariston, portando a Sanremo l’intramontabile canzone “Caffe bollente”.

Ecco chi è la bambina misteriosa

Dopo la rivelazione del pezzo portato al Festival della musica italiana, tutti avranno capito che la bambina in questione è Fiorella Mannoia. Nonostante siano passati molti anni, i lineamenti sono rimasti gli stessi e a contraddistinguerla è sempre la sua folta chioma riccia.

Senza dubbio lei è una delle cantanti italiane più iconiche e importanti della nostra storia musicale. Con i suoi pezzi ha rivoluzionato il modo di fare musica, scrivere, calcare il palco, esibirsi. Ancora oggi viene invitata come superospite a Sanremo e ad altri programmi di spessore.

Nella foto vediamo una bambina con il broncio e grossi riccioli: oggi la capigliatura è rimasta, suo segno contraddistintivo, ma il suo carattere è profondamente cambiato.

Fiorella Mannoia è diventata una donna forte e indipendente, in grado di affrontare di pancia la vita e tutte le sue difficoltà. Il suo successo, oltre al suo enorme ed evidente talento, è dato anche dalla sua verve e la sua voglia di mettersi in gioco, senza mai avere paura.