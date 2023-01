Mara Venier fa piangere Alessia Marcuzzi: scoppia il panico in studio – STRAZIANTE

Mara Venier colpisce ancora! A Domenica In la conduttrice invita Alessia Marcuzzi ma succede qualcosa di impensabile e la donna scoppia in lacrime. In studio è subito il panico.

Mara Venier è una delle conduttrici più apprezzate ed amate della televisione italiana. La donna è conosciuta per la sua autenticità nel condurre, la sua simpatia e una naturalezza che permette agli spettatori di considerarla quasi fosse una parente. Proprio per questo dai suoi ospiti la Venier si fa chiamare con l’appellativo Zia Mara in segno di una vera e propria familiarità percepita nei suoi programmi.

Mara Venier è la conduttrice dello storico show cult della rete ammiraglia della rai ossia Domenica In, in onda appunto ogni domenica con tantissimi ospiti Vip pronti a raccontarsi e a mettersi a nudo grazie alle domande di Zia Mara.

Recentemente Mara Venier ha invitato nel suo parterre di personaggi famosi un’altra grande protagonista della televisione nostrana: Alessia Marcuzzi. La donna ha approfittato di questa intervista per parlare della sua nuovissima trasmissione Boomerissima grazie alla quale la Marcuzzi è tornata sul piccolo schermo dopo ben due anni di pausa lontana dai riflettori.

Il ritorno della Marcuzzi è stato a dir poco scoppiettante che con grande sorpresa di tutti ha scelto la Rai per il suo nuovissimo show. Per la conduttrice questo non è stato per nulla un periodo semplice: dopo aver detto addio a Mediaset, Alessia Marcuzzi ha interrotto la sua relazione con Paolo Calabresi Marconi con il quale era sposata dal 2014.

È da Mara Venier che la Marcuzzi ha parlato un po’ di quella che è stata la sua rinascita sia dal punto di vista sentimentale che lavorativo. Alessia durante l’intervista si è commossa per le dolci parole che Mara Venier le ha teneramente rivolto.

L’intervista a Domenica In di Alessia Marcuzzi

L’incontro tra Alessia Marcuzzi e Mara Venier è stato davvero emozionante sia per il pubblico in studio che quello a casa. La Venier è legata da tempo ad e le lacrime sono scese letteralmente a fiumi.

“Sei come una figlia per me” ha dichiarato Mara ad Alessia. Quando eravamo a Milano e tu eri in un momento così complicato ho iniziato veramente a volerti bene perché lì è scattata in me una cosa materna nei tuoi confronti che non è mai andata via” ha confessato la presentatrice alla Marcuzzi.

Ed ecco che Alessia è scoppiata a piangere affermando: “Ti voglio bene, ti vorrei baciare”. A questo punto Mara Venier ha confidato teneramente alla sua amica: “C’è stato un momento dove eri troppo magra, ora sei bella come mai ti ho visto. Ti vedevo troppo magra. Ecco perché continuavo a farti l’amatriciana”.

Inutile dire la grandissima commozione per un momento intimo e profondo tra dueprofessioniste ma soprattutto amiche.