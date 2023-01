Orietta Berti sceglie il denaro e rinuncia alla passione: “Mi danno un sacco di soldi” | Tradimento bello e buono

Arriva una succosa rivelazione al Grande Fratello Vip da parte di Orietta Berti. L’opinionista si lascia andare parlando di soldi e afferma che ha ricevuto un’offerta irrinunciabile. Ma per quale occasione? Ecco cosa ha rivelato.

La scelta di Orietta Berti

Opinionista di questa edizione del Grande Fratello Vip al fianco di Sonia Bruganelli, Orietta Berti sta avendo davvero successo nel suo ruolo. La cantante, infatti, non ha peli sulla lingua e non si lascia intimidire dalle telecamere. È profondamente onesta nei confronti dei ragazzi in casa e se pensa qualcosa, senza problemi, la espone.

La sua profonda trasparenza è uno dei motivi per cui il pubblico la sta davvero apprezzando. Insieme alla moglie di Paolo Bonolis, forma una coppia di opinioniste diretta e sincera.

Proprio per via della sua schiettezza, Orietta Berti ha raccontato di un’offerta di lavoro irrinunciabile dal punto di vista monetario.

La promessa di Mediaset

Dopo anni di intensa collaborazione con Fabio Fazio, Orietta ha voltato pagina, iniziando un nuovo capitolo della sua vita. Il motivo? Sia la voglia di mettersi in gioco e provare qualcosa di nuovo nel mondo televisivo, sia il “vil denaro”. Infatti, la sua scelta è stata guidata anche e soprattutto da un movente economico.

La cantante ha ricevuto un’offerta irrinunciabile: “Mi danno un sacco di soldi”, afferma con schiettezza. Inoltre, sembra che sia stata fatta la promessa di una serata tutta dedicata a lei: un sogno per Orietta, un grande regalo da parte della rete televisiva che nemmeno la Rai le ha mai fatto.

Il programma in questione dovrebbe essere una vera e propria festa durante la quale si celebrano i suoi 61 anni di carriera nel mondo della musica.

A strapparla a Fabio Fazio, proponendole un’ingente forma di denaro, è stato proprio Alfonso Signorini. Sappiamo come sono andate le cose, visto che ora Orietta siede sulla sedia rossa del Gf Vip.

Orietta ha ammesso di aver accettato il ruolo di opinionista per via dell’offerta economica proprio al giornale il Messaggero. Senza mezze misure, ha spiegato che le sono stati offerti molti soldi a cui non voleva rinunciare.

Oltre a ciò, Orietta ha voluto accettare il ruolo proposto da Alfonso per fare una nuova esperienza, profondamente diversa da quelle precedenti fatte in passato. Nonostante sia un’opinionista novella, grazie alla sua schiettezza si sta dimostrando all’altezza del ruolo.

Riguardo il programma a lei dedicato, invece, a prometterglielo sarebbe stato proprio Mediaset. Si tratterebbe di una serata-evento per celebrare la sua carriera e i suoi successi dall’uscita del suo primo 45 giri nel 1962: “Non ci sarò/Freschezza”.