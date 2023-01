Non tornerà mai più | Orietta Berti ha detto basta: rapporto chiuso in maniera definitiva

La ben nota cantante emiliana abbandona il reality show una volta per tutte. Scopriamo i dettagli di questo allontanamento.

Orietta Berti è una delle cantanti italiane più amate e stimate di sempre dal pubblico del Bel Paese. In questo ultimo periodo l’abbiamo vista al fianco di Sonia Bruganelli nel ruolo di opinionista nella settima edizione del Grande Fratello VIP, il reality show più popolare di sempre, condotto da Alfonso Signorini e in onda su Canale5 in prima serata.

Sebbene la presenza della moglie di Paolo Bonolis abbia un impatto più decisivo e tagliante nel polemizzare e commentare i fatti che accadono all’interno della casa, anche Orietta offre il suo contributo.

Ad esempio, la cantante emiliana dice il suo parere quando è necessario, ma soprattutto la Berti raggiunge il suo apice quando si esibisce e canta i suoi ultimi brani. Questa esperienza le ha fatto comprendere che, però, il suo non è affatto un ruolo da opinionista.

La fine del ruolo da opinionista

Stando ad alcune voci, riportate poi sulla rivista Oggi sia da Alessandro Rosica che da Alberto Dandolo, Orietta terminerà la sua esperienza da opinionista contemporaneamente alla fine dello stesso reality. La Berti, benché abbia definito questa opportunità proposta da Signorini un’esperienza molto positiva, non la ripeterebbe mai se glielo domandassero di nuovo in un futuro più o meno prossimo. La cantante ha diversi progetti che la attendono e presto ritornerà anche in Rai.

I nuovi progetti di Orietta Berti

Come primo passo, Orietta tornerà a sedere al tavolo di Che Tempo Che Fa, programma di Rai3, condotto da Fabio Fazio, a cui è molto legata perché le ha concesso di nuovo una certa notorietà. Per di più, la Berti farà un cameo nella fiction di Rai1 Che Dio ci aiuti come guest star.

Alberto Dandolo ha commentato il futuro della Berti, dicendo: “Orietta Berti, complice un lauto contratto, sta spopolando in qualità di opinionista nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. La iconica artista emiliana però avrà un ruolo come guest star in un episodio della prossima stagione della fiction di successo targata Rai1 Che Dio ti aiuti”.

Stando a quanto ha confermato la rivista Oggi, Orietta tornerà da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, molto felice di risedersi al fianco del padrone di casa a cui è molto affezionata. Inoltre, la Berti parteciperà ad un importante programma di Rai1, ma ancora nessun dettaglio è stato divulgato: “Il prossimo anno, oltre a riprendere il suo posto al tavolo di Che tempo che fa di Fabio Fazio, infatti, si mormora che Orietta avrà un ruolo di primo piano in uno show della rete ammiraglia.”

Orietta Berti potrebbe far parte di uno show totalmente nuovo targato Rai1, che però è ancora nelle prime fasi preparatorie. Insomma, prima di imbarcarsi nei nuovi progetti Rai, il pubblico potrà godersi ancora per un po’ la presenza della cantante emiliana al GF VIP.