Amici, “Vi dovete vergognare! Ecco chi è davvero Mida…”: Martina non si trattiene dopo l’eliminazione | È successo dietro le quinte

Un crollo davvero forte quello di Martina dopo l’eliminazione ad un passo dalla finale, ecco cos’è successo dietro le quinte. “Vi dovete vergognare!…”

La puntata del 4 maggio di Amici 23 ha portato un’inaspettata sorpresa per i fan dello show e per la maestra Anna Pettinelli: Martina, una delle concorrenti più apprezzate, è stata eliminata, lasciando un vuoto nella squadra della speaker e di Raimondo Todaro. Martina ha sempre brillato per la sua voce, che spesso ha spiccato sopra a quella degli altri concorrenti. La sua presenza sul palco ha regalato momenti indimenticabili e emozionanti.

Tuttavia, nel corso della puntata di sabato, è arrivata un’autentica doccia fredda per i fan e per la maestra Pettinelli: proprio la sua pupilla Martina è stata buttata fuori dal programma. La giovane cantante non ha avuto paura di mostrare una grande fragilità durante la puntata, forse a causa del vivace scontro che è andato in scena sabato tra la professoressa Anna Pettinelli e il giudice Malgioglio, poiché quest’ultimo avrebbe definito la ragazza come “Solo una voce”.

Grande Caos in studio che dicerto non ha portato serenità durante la serata della brava Martina, ancora ignara che quella sarebbe stata la sua ultima partecipazione al talent show i Canale 5. Nonostante le sue straordinarie performance al ballottaggio con un grande favorito alla vittoria, Mida, sono stati proprio i giurati a decidere per l’abbandono di Martina.

Dopo l’eliminazione, durante la trasmissione del post Amici, Martina non è riuscita a trattenere le lacrime, mostrando un crollo emotivo forte dopo essere stata così vicina alla finale. Le telecamere hanno catturato anche alcune reazioni considerate molto forte ed emotivamente provanti. “Vi dovete vergognare…”, tuona qualcuno di molto importante, sferrando un attacco feroce e mirato. Al centro della discussione Mida: come avrà reagito il ragazzo alla serata? Le critiche sono innumerevoli. Capiamo meglio.

Il video dell’eliminazione di Martina e le reazioni del web

Su Internet, come di come di consueto, l’account ufficiale di Amici ha pubblicato il video dell’eliminazione di Martina nella casetta degli allievi, suscitando numerose reazioni negative. Molti fan hanno infatti commentato indignati questa eliminazione, sostenendo che Martina fosse più talentuosa di Mida. “Martina che se ne va contro Mida non si può sentire“, ha scritto qualcuno.

Altri hanno espresso delusione per il fatto che il talento non sembra più essere il fattore determinante nella competizione di Amici. “Solo una cosa: non vince più il talento. Amici è caduto in basso“, ha commentato un altro utente. Insomma, il risentimento per l’addio di Martina da Amici è tanto e proviene da tanti fan della trasmissione. Mida ha il vantaggio di parlare forse un po’ di più “il linguaggio dei giovani” ma questo non basta per legittimare il suo percorso indisturbato verso la finalissima.

La rivincita di Martina

Tuttavia, nonostante la delusione per l’eliminazione, Martina ha avuto le sue soddisfazioni. Ha ottenuto un contratto per un musical con Luciano Cannito, nello spettacolo “Fame“. La sua vita prosegue anche dopo Amici, e questo è un segno che il talento e la determinazione possono portare a grandi opportunità, anche dopo una sconfitta.

Intanto, in attesa di scoprire come si evolverà la carriera di Martina, siamo molto curiosi di capire, ora che è OUT una grande protagonista dello show, chi sarà il prossimo vincitore di Amici di Maria De Filippi. L’appuntamento è a domenica 12 maggio, con un giorno di ritardo per lasciare spazio alla finale dell’Eurovision Song contest sabato 11.