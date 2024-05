Paura negli studi Rai, si alza la spaventosa nuova di fumo: attenzione “Soffoca!” | Nessuno interviene in tempo

Paura negli studi della Rai quando si vede alzarsi una spaventosa nuvola di fumo che copra completamente tutto, nessuno interviene.

Paura negli studi Rai qualche giorno fa quando una spaventosa nuvola di fumo si è alzata e ha avvolto l’intero palco, preoccupando gli spettatori.

Di fronte all’episodio, ciò che appare più assurdo è che nessuno ha mosso un dito per fermare il fumo, anzi, sono rimasti tutti a guardare nonostante l’incredulità e in parte anche la paura.

È successo tutto nel giro di pochi secondi: un attimo prima era tutto tranquillo e un attimo dopo non si vedeva più nulla, era impossibile camminare nello studio e si faceva fatica a guardare oltre la fitta cortina di fumo.

Inizialmente nessuno ha capito da dove provenisse e c’è stato il reale pericolo che qualcuno soffocasse. Il pubblico è rimasto attonito e incapace di fare qualcosa per risolvere la situazione.

Terrore a Belve

L’episodio è accaduto a Belve: Francesca Fagnani, alla vista di quel fumo così fitto, ha urlato “Soffoca!”, tentando invano di chiedere aiuto. Nessuno ha fatto nulla, sebbene la situazione fosse assurda e necessitava di un intervento immediato. L’intero studio è stato avvolto da una nuvola di fumo molto spessa che impediva di vedere oltre e il pubblico si è subito agitato perché non capiva che cosa stesse accadendo.

Di certo né la Rai né il pubblico in studio e da casa si dimenticherà facilmente di questo episodio così assurdo, considerato che poteva finire male. Le conseguenze non sono state così terribili, ma qualcosa non ha di certo funzionato e il risultato è stato un ospite e l’intero studio persi nel fumo.

Fumo negli studi Rai, è caos

Nell’ultima puntata di Belve, oltre agli ospiti intervistati da Fagnani, abbiamo visto la partecipazione di Arisa che si è esibita sulle note di “L’appuntamento” di Ornella Vanoni. Qualcosa però è andato storto: il fumo che doveva essere parte della scenografia è stato un po’ troppo, tanto che la giornalista ha commentato divertita lo spettacolo, anche però con un pelo di apprensione perché la cantante era completamente avvolta dal fumo.

“Soffoca!” ha commentato Fagnani mentre Arisa cantava, ridendo per il piccolo scivolone di chi doveva occuparsi della scenografia. Ovviamente non è successo nulla, ma il pubblico in effetti si è chiesto perché la povera cantante era talmente immersa nel fumo che si vedeva a malapena. L’esibizione è stata comunque un successo e Arisa ha emozionato il pubblico in studio e a casa con la sua interpretazione. L’ultima puntata di Belve si è decisamente chiusa con il botto, non solo per gli ospiti presenti ma anche per il piccolo incidente del fumo.