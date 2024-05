Fedez nei guai, “Sfruttamento di lavoro minorile”: arriva la denuncia gravissima | Milioni di giovani presi di mira

Fedez di nuovo nel mirino, quello che ha fatto ha scatenato una tremenda denuncia, si parla di sfruttamento minorile. Milioni di giovanissimi.

Federico Leonardo Lucia, meglio noto come Fedez, è tornato nel vortice dei mass media per l’ennesimo scandalo ma questa volta ci sono anche dei minori di mezzo. Questo periodo è decisamente buio per il rapper e dopo essersi separato da Chiara Ferragni ed essersi trasferito altrove, deve imparare a conciliare lavoro e figli in una nuova vita da single.

Ma le polemiche che stanno infiammando i social riguardano un aspetto della vita privata del cantante che nessuno si sarebbe mai aspettato di scoprire. I suoi follower sanno bene come il rapper ostenti sempre le sue possibilità economiche e i suoi averi, ma questa notizia ha sconvolto tutti e li ha lasciati senza parole.

Nessuno si sarebbe mai immaginato che Fedez si sarebbe spinto così oltre e, invece, avrebbe superato i confini della moralità andando a toccare argomenti davvero delicati. Poche ore fa è stato pubblicato un video sulla pagina ufficiale Instagram di naikerivelli dove viene mostrato un corridoio pieno zeppo di scarpe da ginnastica di svariati modelli con il rapper che commenta in sottofondo.

La denuncia morale fatta dall’influencer riguarda l’enorme quantità di scarpe presente nel corridoio di Fedez e di come lui sia ignaro, o non curante, del fatto che queste calzature non solo inquinano l’ambiente ma sfruttano anche i minori. Infatti, le scarpe da ginnastica sono realizzate con materiali tutti derivanti dal petrolio e una volta gettate via vanno ad inquinare il nostro pianeta.

Lavoro minorile

L’influencer non mette l’accento soltanto sulla nocività di queste scarpe che, data la loro massiccia quantità, andranno ad impattare negativamente l’ambiente in modo significativo, ma anche sul fatto che la maggior parte di queste calzature sono prodotte dalla Nike. Secondo le informazioni che la giovane donna fornisce tramite il video, l’azienda usufruirebbe del lavoro minorile per produrre le scarpe.

Nell’azienda Nike, come riporta l’influencer @cotoncri, dilagherebbe lo sfruttamento di lavoro minorile di milioni di giovanissimi che piuttosto che vivere come ogni bambino e adolescente dovrebbe, sono chiusi in fabbriche a creare scarpe da ginnastica in quantità abnorme. La denuncia che l’influencer fa al rapper è incentrata sull’enorme quantità di scarpe Nike prodotte sfruttando milioni di giovanissimi.

I pareri degli utenti del web

Dopo che il video è stato caricato sul web, moltissimi utenti hanno commentato l’accaduto evidenziando come non si dovrebbe dare visibilità a Fedez nemmeno per questi episodi negativi. Altri, invece, hanno commentato che è inutile parlare del numero di scarpe del cantante ma piuttosto si dovrebbe parlare della situazione economica e sanitaria del nostro paese.

Altri commenti sono stati rivolti direttamente alla giovane donna chiedendole se lei andasse in giro scalza dato che critica le scarpe da ginnastica del rapper. Ma Fedez è stato preso di mira proprio per l’enorme quantità di scarpe che possiede e che, probabilmente, andranno in discarica inquinando di più l’ambiente. Insomma, l’ennesimo occhio puntato sul rapper che ostenta le sue ricchezza suscitando le critiche di molti.