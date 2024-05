Uomini e Donne, scoppia il panico in studio: Gemma viene aggredita alla spalle è sotto shock | Urlano tutti

Una scena agghiacciante, Gemma viene aggredita di spalle dalla donna proprio in studio, scoppia il panico e tutti gridano.

A Uomini e Donne ci sono sempre discussioni, a volte anche molto accese, ma si cerca comunque di rimanere sempre dentro i limiti della decenza. Purtroppo però stavolta Maria De Filippi non è riuscita a evitare il disastro.

Gemma, nota dama del trono over, è stata aggredita in studio proprio da una donna molto amata. L’attacco è arrivato alle spalle e la poveretta non si è nemmeno potuta difendere.

La scena è stata terribile e nello studio si è scatenato il panico: tra le grida di stupore e quelle di rabbia, Gemma non ha capito inizialmente chi era la colpevole e che cosa le avesse fatto.

I telespettatori non si dimenticheranno mai questo momento terribile. La scena rimarrà impressa per sempre ai fan della dama e molti si chiedono che cosa ne sarà della donna che l’ha aggredita.

Gemma Galgani

Gemma continua la sua avventura a Uomini e Donne e ultimamente le sue attenzioni sono tutte per Pietro. Non mancano le difficoltà per loro: la dama ha espresso la sua gelosia nei confronti del cavaliere dopo che lui ha fatto dei complimenti a un’altra ragazza. I due hanno litigato e i fan della possibile coppia sperano che la cosa si risolva nel migliore dei modi, visto che i due sembrano andare piuttosto d’accordo.

Ma evidentemente a qualcuno non sta molto simpatica Gemma e infatti la dama è stata attaccata alle spalle mentre si trovava in studio. Una scena raccapricciante che ha lasciato tutti di sasso, incapaci di poter fare qualcosa per la donna.

Uomini e Donne, Gemma aggredita all’improvviso

Molti si ricorderanno della puntata in cui Tina Cipollari, da sempre in opposizione a Gemma, si è presentata in studio con secchio pieno di acqua e lo ha rovesciato tutto sulla testa della dama. Le due proprio non si possono vedere, ma molti hanno ritenuto che con questo gesto si fosse passato un po’ troppo il segno. I battibecchi sono normali, ma lo scherzo di Tina ha fatto proprio perdere le staffe a Gemma e non solo a lei: il web ha descritto questo atto come bullismo vero e proprio.

A nulla sono servite le grida di Maria De Filippi che ha provato ad avvertire Gemma: quando ha capito cosa stava per succedere, ormai era troppo tardi. Tina ha colto Gemma di sorpresa alle spalle e le ha fatto fare una doccia gelida che sicuramente la dama non si dimenticherà. Lo studio è finito nel panico perché non tutti hanno capito cosa si celasse dietro le urla e qualcuno ha raccontato quei momenti come attimi di terrore e confusione. Di certo il pubblico di Uomini e Donne non si annoia.