Alena Seredova, il colpo basso a Buffon “Lui mi ha…”: dopo anni lo ha confessato davanti a tutti | Desidera vendetta ma…

Alena Seredova si è tenuta tutto dentro dopo il tradimento di Gigi Buffon per salvare i figli ancora piccoli, ma non ha potuto più trattenersi.

Il mondo dello sport spesso è affascinante non solo per le gesta in campo, ma anche per le storie che si sviluppano fuori dal rettangolo verde. Una di queste è quella tra Alena Seredova e Gianluigi Buffon, una storia fatta di amore, tradimento e rinascita. La loro storia d’amore è iniziata nel lontano 2005: era un amore travolgente, fatto di passione e affetto, che li ha portati a convolare a nozze nel 2011 e a diventare genitori di due splendidi figli, Louis Thomas e David Lee.

Tuttavia, la loro felicità è stata turbata da una burrasca che ha scosso il loro matrimonio. Nel 2014, durante un periodo di crisi, Buffon ha tradito sua moglie Alena con Ilaria D’Amico, giornalista sportiva e conduttrice televisiva italiana. Un tradimento che ha portato alla fine inevitabile del loro matrimonio nel 2014. Alena ora ha scelto di parlare pubblicamente durante un’intervista a Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin.

Nonostante il passare del tempo, il dolore di quella rottura e delle azioni di Buffon è rimasto vivo nel cuore di Alena, tanto da arrivare ad ammettere che forse non ha mai dimenticato quel periodo tormentato.

Una famiglia bellissima, quella attuale della Seredova, ma attenzione a non chiamarla famiglia allargata: le ferite sono troppo profonde e se fino ad ora non ha parlato è per il bene immenso nei confronti dei suoi figli e per proteggerli. I ragazzi sono grandi ora e possono sapere quello che è successo diverso tempo fa.

Le parole di Alena a Verissimo

Durante l’intervista, Alena ha anche parlato del suo nuovo compagno, Alessandro Nasi, con cui sta per sposarsi. Dal loro amore è nata una splendida bambina, Vivienne, che ha portato gioia e serenità nella vita di Alena. Nel tempo la modella in varie intervista, come già citato, è stata chiara nel dire che non ama definire la sua famiglia una “famiglia allargata”, ma piuttosto due nuclei familiari distinti, ma sereni, soprattutto per il bene dei figli che ha in comune con Buffon.

Oggi Alena Seredova è felice con la sua nuova realtà e si prepara a coronare il suo sogno d’amore con Alessandro Nasi. Il loro matrimonio è imminente e sarà una festa tra amici, una celebrazione dell’amore e della rinascita dopo le tempeste del passato. In definitiva, la storia di Alena Seredova è un viaggio fatto di alti e bassi, di dolore e di speranza. Ma è soprattutto la storia di una donna forte che ha saputo reagire alle avversità della vita con dignità e coraggio, guardando sempre avanti verso un futuro più luminoso.

La scoperta del tradimento

In diverse dichiarazioni la Seredova ha svelato anche il momento in cui ha scoperto il tradimento del suo ex marito. In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi precedente, ha raccontato di aver appreso la notizia tramite la radio, un’esperienza devastante che ha segnato profondamente il suo animo.

Nonostante il dolore, però, Alena ha dimostrato una straordinaria forza d’animo. Ha scelto di non lasciarsi guidare dall’odio o dall’astio, ma di agire con razionalità, soprattutto per il bene dei suoi figli. Questa sua capacità di mantenere un rapporto civile con Buffon è stata un esempio di maturità e di rispetto reciproco, nonostante il passato tumultuoso che li legava.