Terra amara, anticipazioni: la notizia della morte è devastante una perdita che cambierà tutto | Ma i conti non tornano

Nei prossimi episodi di Terra amara la situazione si metterà molto male per loro, inoltre la notizia della morte sconvolge i piani.

Il finale di Terra amara si avvicina e i telespettatori sono sempre più in ansia: come si concluderà la serie? Ci sono ancora tanti nodi da sciogliere e i fan si interrogano su quale sarà il destino dei loro personaggi preferiti.

Ambientata nella Turchia degli anni ’70 e ’80, la serie ha conquistato prima i telespettatori della sua patria e poi anche gli italiani grazie ai tanti temi affrontati e ai continui colpi di scena.

Chi segue la serie fin dall’inizio sa che è impossibile annoiarsi. Zuleyha e gli altri ne hanno viste e affrontate tante ed è ora giunto il momento di dire addio alla storia.

La puntata finale è prevista per il 23 maggio e sarà ricca di momenti da cardiopalmo, ma anche le prossime puntate non scherzano: non immaginate nemmeno che cosa accadrà.

Le anticipazioni delle prossime puntate

Le prossime due puntate, quella di venerdì 10 maggio e di domenica 12 maggio, saranno ricche di emozioni. Abdulkadir viene trasferito in un altro carcere, ma non ci arriverà mai: Vahap infatti lo aiuta a evadere per farlo nascondere le montagne. L’obiettivo è fuggire dal Paese e rifarsi una nuova vita in sordina, ma le notizie corrono veloci e in pochissimo tempo tutta la città sa della fuga. Betul nel frattempo cerca di uccidere Zulehya, ma fortunatamente la donna riesce a scappare e si ricongiunge con Colak.

La donna scopre anche di non essere davvero sposata con Colak; un duro colpo per lei, che voleva mettere le mani sui beni del compagno. Contemporaneamente, Gaffur parla con Uzum spiegandole che vorrebbe risposarsi, e la bambina accetta di buon grado l’idea. Ed ecco che succede l’impensabile: uno dei personaggi centrali muore in maniera tragica.

Terra amara: una morte che sconvolge

Se pensavate che fosse finito qui, vi sbagliate di grosso: nelle prossime puntate ci sarà una morte sconvolgente. Dopo che Betul ha cercato di uccidere Zuleyha, la donna e Colak cercano di fargliela pagare, ma qualcosa va storto: dopo una discussione tra i due, il temuto ex carcerato viene raggiunto da un uomo che, senza pensarci due volte, gli spara, uccidendolo. La notizia sconvolge tutta Cukurova: uno dei signori più importanti della città se n’è andato, e tutti sanno che le conseguenze saranno terribili.

Ma, come i fan della serie sanno bene, non bisogna credere subito a tutto ciò che si vede: il piano di Zuleyha e Colak comprendeva anche l’inscenamento della morte di quest’ultimo, e infatti l’uomo si ripresenta davanti agli occhi di un’incredula Betul. I colpi di scena in Terra Amara non sono mai abbastanza, e siamo sicuri che questa piega degli eventi vi terrà incollati allo schermo. Preparatevi perché si prospetta un fine settimana di fuoco.