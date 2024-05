Ornella Vanoni, purtroppo non ce l’ha fatta: le parole del figlio sono un colpo al cuore | Messaggi di vicinanza dai vip

Purtroppo Ornella Vanoni non ce l’ha fatta, un colpo al cuore dolorosissimo. Anche le parole del figlio sono state dirette e necessarieUn recente video pubblicato ha confermato una notizia scioccante per i fan di Ornella Vanoni e per la sua famiglia: la grande cantante non ce l’ha fatta. Una notizia davvero dolorosa ha colpito soprattutto suo figlio, sempre al suo fianco anche nei momenti più delicati. In tanti hanno mostrato solidarietà e vicinanza alla Vanoni e ai suoi cari dopo aver appreso la news e percepito la complessità del momento.

Le parole del figlio sono state, infatti, dirette e necessarie, sottolineando la gravità della situazione e la “perdita” che tutti stanno affrontando. Ornella Vanoni è d’altronde un’icona della musica italiana, con una carriera che ha attraversato decenni e generazioni. La sua voce calda e coinvolgente ha reso indimenticabili brani come “L’Appuntamento” e “Una Ragione di Più”, consolidando il suo status di leggenda vivente della canzone italiana.

Negli ultimi mesi, Ornella Vanoni ha vissuto momenti di grande successo anche per le generazioni più giovani in quanto ospite fissa del programma “Che Tempo Che Fa” condotto da Fabio Fazio. La sua presenza sul palco è sempre attesa con grande entusiasmo, e la sua partecipazione al programma è diventata una piacevole consuetudine per i suoi fan.

Nonostante alcuni problemi fisici, Ornella Vanoni ha continuato a cantare fino all’ultimo, dimostrando una forza e una determinazione straordinarie. Tuttavia, la sua salute ha cominciato a dare segnali di debolezza e ad intervenire è subentrato il figlio della donna. Come sta ora la Vanoni? Cosa le è successo? Capiamo insieme.

La rinuncia a “Uno, nessuno cento mila”

La nota artista italiana, come rivelato recentemente in un video pubblicato sui social, ha dovuto rinunciare a un concerto benefico molto importante, “Uno Nessuno Centomila”, perché le sue condizioni fisiche non glielo permettevano.

Dopo due esibizioni andate bene, come lei stessa ha dichiarato ai suoi fan, Ornella Vanoni si è sentita molto affaticata e ha avuto bisogno di fermarsi, sotto consiglio dei medici e soprattutto del suo figlio, molto preoccupato per lei. È una forza della natura, ma quando sente di doversi fermare per rigenerarsi, è importante che ascolti il suo corpo.

Il rammarico della Vanoni e le sue confessioni

Con rammarico, ha dovuto rinunciare all’iniziativa benefica contro il femminicidio, dichiarando addirittura: “Non potevo farlo, sarei morta“. Queste parole fanno riflettere su quanto la salute sia la cosa più importante soprattutto quando si tratta di una donna di una certa età, anche se davvero lucida e sempre sul pezzo come la Ornella.

Al concerto contro il femminicidio, purtroppo, dovremo are a meno della sua incredibile presenza scenica e delle sue indimenticabile canzoni. Rimane però la consapevolezza che il suo impegno sociale va al di là di questa importante esibizione e siamo certi che la ritroveremo prestissimo sui palchi. D’altronde, il suo contributo alla cultura italiana è davvero inestimabile.