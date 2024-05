Principe Harry, ha rotto anche con Meghan e adesso esce con lei: gli vuole prosciugare il portafoglio | Ma lui è imbambolato

Il principe Harry si è infilato in un altro bel pasticcio, sembra aver rotto anche con Meghan e adesso è totalmente imbambolato dalla bellona.

La royal family inglese sta vivendo un periodo molto pesante e, come se non bastasse, ora ci si mettono anche le notizie sulla nuova fiamma di Harry a peggiorare la situazione e attirare attenzioni non volute.

I sudditi sono stati contenti di sapere che il principe sta tornando a Londra, ma sono preoccupati per il fatto che queste visite possano essere solo una cortesia che non porterà ad alcun riavvicinamento.

La situazione non è semplice di per sé e sapere che il principe è in crisi con Meghan perché beccato con una bellissima non aiuta di certo a rimettere in piede il nome dei reali. La rottura si sta facendo sempre più profonda.

Ormai però il principe non può più nascondersi: una volta che è stato beccato in giro, per lui non c’è stato nient’altro da fare che uscire allo scoperto e non nascondere più la sua nuova compagna.

Harry e Meghan si separano

Mentre Harry andrà a Londra il prossimo 8 maggio, 3 mesi dopo l’ultima visita alla sua famiglia, Meghan sarà da tutt’altra parte: la duchessa rimarrà in America coi suoi figli. Questa divisione ha ulteriormente alimentato le voci secondo le quali i due sposi sarebbero in crisi, tanto che Harry sta già uscendo con una nuova bellezza.

I sudditi sperano che sia solo una sbandata e che Harry rimetta la testa a posto, ma a giudicare da come stanno andando le cose non sarà affatto così. Adesso che sono stati beccati insieme, i due nuovi innamorati non possono più cercare di nascondersi.

Per il principe Harry c’è solo lei

La casa reale deve quindi far fronte a un nuovo scandalo? Per fortuna no: il principe Harry si è innamorato, ma la sua storia con Meghan va a gonfie vele. Il nuovo amore di Harry è infatti un Land Rover Discovery, una meraviglia di eleganza e potenza che, ahinoi, non è propriamente alla portata di tutti. Parliamo infatti di un’auto che costa più di 70.000 euro nella versione base e con consumi talmente elevati da prosciugare il portafogli; una spesa da nulla per un principe, ma non una passeggiata per le persone normali.

La “separazione” tra Harry e Meghan è quindi solo temporanea e dettata da i diversi impegni che li hanno chiamati in diverse parti del mondo. Nel frattempo la passione del principe per i motori non accenna a diminuire, anche se la sua scelta è molto lontana da quelli che dovrebbero essere gli “standard” di palazzo. Sicuramente con quella bellezza tutta curve non passa inosservato.