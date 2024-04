Harry la spara grossa su Kate, lo staff deve correre ai ripari: ma ormai ha fatto il giro del mondo | Irrecuperabile

Harry l’ha detta grossa e il suo staff ha dovuto correre ai ripari ma ormai il danno è stato fatto e la frase su Kate l’hanno sentita tutti.

Una nuova bomba mediatica ha scosso gli animi di tutto il Regno Unito. Il principe Harry, noto per la sua schiettezza e le sue dichiarazioni controcorrente, sembra aver superato ogni limite, gettando ombre su uno degli elementi più amati della monarchia: la duchessa di Cambridge, Kate Middleton. Ciò che Harry ha detto su Kate è stato definito dagli osservatori come “gravissimo” e “sconcertante”.

Le speculazioni sono andate avanti per giorni, alimentando il fervore mediatico e la curiosità pubblica. Cosa avrà rivelato Harry su sua cognata? Già a marzo 2024, Kate Middleton ha annunciato di avere un cancro. La specifica forma di cancro non è stata resa pubblica, ma si sa che sta ricevendo chemioterapia. E si sa anche che il rapporto tra Kate Middleton e il Principe Harry è attualmente teso.

Le voci si sono moltiplicate, il suo staff, colpito dalla tempesta mediatica che si è scatenata dopo le dichiarazioni di Harry, è stato costretto a correre ai ripari, cercando di arginare i danni provocati dalle sue parole. Tuttavia, come spesso accade nel mondo del gossip reale, una volta pronunciata una frase, è difficile farla tornare indietro.

La frase su Kate, si mormora, ha destato scalpore tra coloro che l’hanno sentita. Le conseguenze di questa rivelazione potrebbero essere incalcolabili, non solo per l’immagine della duchessa di Cambridge, ma anche per il rapporto tra Harry e il resto della famiglia reale. Ma cosa avrà detto esattamente Harry?

Polemiche sulla manipolazione delle immagini: I contrasti tra le due branche della famiglia reale

Come si sa la decisione di Harry e Meghan Markle di ritirarsi dai doveri reali ha causato una frattura nella famiglia, e nel libro di memorie di Harry, “Spare”, si leggono accuse nei confronti di William che hanno creato ulteriori tensioni. Secondo alcune fonti, inoltre, il Palazzo di Kensington non si fiderebbe abbastanza di Harry e Meghan da condividere informazioni private, come la recente malattia di Kate.

Tra le polemiche suscitate dalla recente controversia riguardante una foto ritoccata da Kate Middleton, si sono aggiunte nuove voci accusatorie che coinvolgono anche il principe Harry e Meghan Markle, ormai estraniatisi dalla famiglia reale britannica. Il rapporto già teso tra le due fazioni della monarchia sembra essere ulteriormente incrinato da questo episodio.

La dichiarazione

Una fonte anonima, descritta come molto vicina ai duchi di Sussex, ha lanciato dichiarazioni incendiarie, suggerendo che Meghan avrebbe evitato l’errore commesso da Kate, grazie al suo rigore nel controllo delle immagini.

L’accusa di ipocrisia è stata immediata, soprattutto considerando che in passato anche Harry e Meghan sono stati coinvolti in controversie riguardanti la manipolazione di fotografie. Tuttavia, un portavoce di Archewell, la fondazione guidata dalla coppia, ha respinto categoricamente queste affermazioni, negando qualsiasi coinvolgimento nei commenti attribuiti loro e ribadendo la netta distanza dalla tempesta mediatica che coinvolge la cognata Kate Middleton.