Simona Ventura, la diagnosi è delle peggiori: purtroppo non si può fare nulla | Arriva la mazzata

Simona Ventura ha deciso di raccontare la vera situazione riguardo alla tremenda malattia entrata nella sua vita. Cala il gelo.

Se pensiamo ad una conduttrice televisiva italiana che ha presentato molti programmi tv entrati nella storia anche per la sua presenza, non può non venirci in mente il nome di Simona Ventura. Una donna che ha imparato a risorgere dalle proprie ceneri come una fenice e che adesso sta trascorrendo un periodo davvero complicato della sua vita.

La Ventura è una delle tre ospiti a Belve della puntata tutta al femminile di martedì 16 aprile in onda su Rai 2 e condotta da Francesca Fagnani e nel frattempo è in diretta tv ogni domenica mattina con l’amica e collega Paola Perego con la trasmissione Citofonare Rai 2. Proprio questo programma è stato teatro di un episodio drammatico e scioccante per molti fan di Simona.

Infatti, in questi giorni la conduttrice sta lottando contro una condizione di salute non proprio rosea e il pubblico e i suoi fan l’hanno potuto constatare di persona quando, durante l’ultima diretta del programma, Simona Ventura si è vista costretta a lasciare lo studio a causa di questa condizione clinica che la mette in difficoltà.

Stiamo parlando del fatto che la presentatrice soffre da diversi giorni di una paralisi facciale che l’ha colpita all’improvviso e che non vuole abbandonarla. Una notizia che ha spiazzato i fan della conduttrice, così come ha lasciato senza parole i suoi familiari, amici e colleghi che l’hanno vista ridotta così.

Una diagnosi tremenda

Simona Ventura ha voluto raccontare il suo problema durante un’intervista rilasciata al Corriere della Sera lo scorso 8 aprile dove ha rivelato che cosa è successo al suo viso e quello che le hanno detto i medici. La donna ha raccontato che una mattina si è svegliata con la parte sinistra del viso completamente paralizzata, spaventandosi molto nello scoprire tale condizione fisica.

La conduttrice si è immediatamente movimentata per farsi tutte le analisi e gli accertamenti e scoprire di che cosa si trattasse. La diagnosi che ha ricevuto l’ha lasciata senza parole: si tratta della paralisi del settimo nervo cranico facciale con il quale ancora oggi continua a combattere. Per fortuna i medici hanno detto che non è nulla di grave e che per curarsi deve assumere il cortisone per almeno una settimana. Tuttavia, un’altra diagnosi ha lasciato la Ventura di pietra.

La triste verità

La conduttrice nata a Bentivoglio ha instaurato una relazione sentimentale con il giornalista Giovanni Terzi da 5 anni e, durante la sua partecipazione a Ballando con le stelle, ha ricevuto la proposta di matrimonio che immediatamente ha accettato. Simona Ventura non vede l’ora di convolare a nozze con il suo amato Giovanni ed entrambi diranno il fatidico ‘sì’ il 6 luglio 2024.

Tuttavia, nella coppia aleggia un’aura negativa che oscura il futuro dei due ma che, soprattutto, segnerà per sempre uno dei due. Stiamo parlando del fatto che Giovanni Terzi è affetto da una patologia genetica che ha colpito i suoi polmoni. Nonostante questa diagnosi tremendamente dolorosa, Simona Ventura non si è lasciata abbattere e ha deciso di restare al fianco del suo futuro marito per sempre.