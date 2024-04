Simona Ventura, il primario puntualizza sulle condizioni : “Il virus ha attaccato il…” | Problemi neurologici gravi

Finalmente il primario di medicina ha rotto il silenzio sulla paresi di Simona Ventura, “Il virus ha attaccato il…”

I telespettatori sono rimasti di sasso quando hanno visto Simona Ventura con metà faccia paralizzata: la co-conduttrice di Citofonare Rai2 si è presentata in studio con metà volto bloccato e ha scatenato molta preoccupazione.

La notizia ha fatto il giro del web e da giorni non si parlare che delle terribili condizioni della conduttrice. In tanti hanno espresso il loro timore, sperando che Simona si possa riprendere presto.

Ma cosa le è accaduto davvero? In studio la conduttrice ha parlato di freddo, ma il medico ha chiarito di cosa si tratta e le sue parole hanno spaventato i fan di Simona.

Pur avendo rassicurato i fan, la conduttrice sa che la paura rimarrà, soprattutto dopo che la verità è venuta a galla. Ecco di quale malattia stiamo parlando.

Metà volto paralizzato

La paralisi ha interessato il nervo facciale, detto anche settimo nervo, che regola motilità di metà volto. Se si blocca quindi, come è successo alla conduttrice, perdiamo gran parte della nostra espressività. Il nervo controlla anche funzioni come la lacrimazione e in parte la salivazione, quindi è un elemento fondamentale del nostro corpo.

La paura iniziale è che la paralisi fosse dovuta a un problema neurologico; in quel caso si sarebbe dovuta approfondire con attenzione la causa. La verità però è ben diversa e, anche se la conduttrice si sta curando, ora che tutti sanno di cosa si tratta è difficile non pensare alla complessa ripresa che attenda Simona Ventura.

Simona Ventura, parla il medico

Tanti si sono preoccupati per le condizioni di Simona Ventura e vorrebbero sapere cosa le è successo davvero. A rispondere a questi dubbi è stato Mauro Porta, primario di neurologia presso l’ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio di Milano. Il medico ha spiegato che si tratta di un virus che ha attaccato il nervo facciale e quindi ha causato la paralisi. Pur non essendo una situazione grave, la paralisi è molto fastidiosa perché può durare anche diversi mesi.

Il virus colpevole della paralisi è quello dell’herpes zoster, lo stesso che colpisce le labbra, e che quando si verificano traumi o forti sbalzi di temperatura “attacca” più violentemente il nostro corpo, compresi i nervi. Per affrontare la situazione bisogna affidarsi a cure immediate con cortisone e antierpetici, e bisogna armarsi anche di molta pazienza. I fan della conduttrice possono finalmente tirare un sospiro di sollievo sapendo che non si tratta di una malattia grave, ma indubbiamente la preoccupazione rimane. Speriamo che Simona Ventura si riprenda presto.