News Simona Ventura: “È successa una sciagura”, Giovanni Terzi nelle sue parole | Cuore a pezzi Di Ambra Ferri - 12

Simona Ventura ha fatto una rivelazione sconvolgente sul suo rapporto con Giovanni Terzi: ecco cosa ha detto.

Fidanzati da 5 anni e sembrano essere affiatatissimi: Simona Ventura e Giovanni Terzi sono due anime gemelle che si sono incontrate dopo un periodo travagliato.

Eppure, la storica conduttrice dell’Isola dei Famosi ha fatto una rivelazione sconvolgente proprio sul loro rapporto. Nessuno credeva che le cose stessero così e sul web negli ultimi giorni non si parla d’altro.

Le parole della Ventura hanno sollevato dubbi e perplessità negli italiani, sempre più convinti che i due nascondano altro. Ecco cosa ha rivelato la conduttrice.

Simona Ventura: le sue parole sconvolgono gli italiani

La Ventura è pronta a tornare in tv dopo la pausa estiva con Citofonare Rai 2, programma confermato per l’intera stagione 2023-2024. La terza edizione del programma condotto insieme a Paola Perego è pronta per sbarcare in Rai e tenere compagnia agli italiani la domenica mattina.

Durante questa calda estate si sta dedicando a se stessa e alla sua famiglia. Sta girando le spiagge più belle del nostro paese insieme a suo marito Giovanni Terzi e cerca pace in oasi naturali disperse nel nulla, lontane dai riflettori. Una meritata pausa per una delle conduttrici più seguite di sempre.

Non sono mancate le foto sui social che raccontano la sua vacanza. Sempre al fianco di Giovanni Terzi, Simona Ventura è felice e in una forma fisica smagliante. La relazione tra i due procede a gonfie vele tantoché si parla già di matrimonio. In realtà dovevano convogliare a nozze tempo fa, ma la cerimonia è saltata a causa di inconvenienti.

Il matrimonio con Giovanni Terzi

In una recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, la Ventura ha fatto una rivelazione sorprendente proprio parlando di matrimonio e del futuro con il suo compagno. Ha confessato che i due si sono incontrati in un momento difficile per entrambi, ecco perché il loro amore ha contribuito alla loro rinascita. A proposito del matrimonio in programma, ha svelato di non avere più una data precisa.

“Ogni volta che in passato abbiamo fissato una data è successa una sciagura: prima la pandemia, poi la guerra. Lo sveleremo a ridosso dell’evento”, ha detto la Ventura. Questo è il motivo per cui preferiscono non programmare niente.

Inoltre, ha ammesso che vorrebbe Paola Perego come sua testimone di nozze. “Con Giovanni conviviamo già da 4 anni. Siamo innamorati. Il matrimonio rafforzerà l’unione della famiglia”, ha aggiunto. Dopo queste parole si è alimentata la convinzione di molti fan, secondo i quali è probabile che i due si sposino in segreto per coronare finalmente il proprio sogno d’amore senza alcuna interferenza. Succederà davvero?