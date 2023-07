News Simona Ventura “Freddata con un colpo alla nuca”, la notizia travolge tutti | Tragedia ingiustificata Di Luna Vespri - 8

Non ci sono parole per descrivere la tragedia avvenuta: Simona Ventura e la situazione incredibilmente dolorosa.

La conduttrice Simona Ventura ha espresso la sua opinione riguardo una delle notizie di cronaca più incisive degli ultimi giorni: il femminicidio di Giulia Tramontano avvenuto per mano del suo compagno Alessandro Impagnatiello.

Da quanto è stato riportato l’uomo voleva liberarsene perché troppo scomoda per la “doppia vita” che conduceva. In più, la donna era incinta di sette mesi, che costituisce senza alcun dubbio un’aggravante rispetto all’omicidio, decretato privo di premeditazione.

Aggravante o meno, resta il fatto che a passare quasi inosservato sia stato proprio l’assassinio di una donna, il quale dovrebbe essere piuttosto l’oggetto di vero e proprio scalpore, e non essere accantonato come fatto poco significativo.

La conduttrice Simona Ventura, dunque, ha sentito fortemente l’esigenza, come anche tante altre donne dello spettacolo, di condividere il proprio punto di vista sull’accadimento, allargandosi poi sull’argomento più ampio della violenza contro le donne, chiamando in causa non solo il caso Tramontano, ma anche l’uccisione di Pierpaola Romano.

“Dobbiamo fare qualcosa”: l’appello di Simona Ventura

La storia si ripete, il colpevole è sempre un uomo: quanto accaduto alla poliziotta Pierpaola Romano è un ulteriore colpo alle battaglie che ogni donna vive con se stessa e nel mondo esterno, sensibilizzando e invitando tutte a denunciare. Pierpaola è stata “Freddata con un colpo alla nuca da un ex collega che poi si toglie la vita”, ha spiegato la Ventura nel post. “Aldilà della rabbia, del rancore, del dolore più grande che possano provare le famiglie”, aggiungendo il rammarico per quanto accaduto “mi chiedo come si può arrivare a un tale stato di crudeltà e di aberrazione“.

“Come può l’essere umano cadere in un buco così nero da non vedere mai il fondo?” una domanda retorica posta dalla conduttrice, che non trova risposta se non nella stessa natura e potenziale dell’umanità stessa. “Noi donne, quelle più esposte, dobbiamo fare qualcosa.”, ha concluso prima di illustrare i suoi consigli per la sopravvivenza.

Ventura: denunciate la violenza

Simona Ventura, dopo aver espresso la sua rabbia ha provveduto poi a dare consigli in caps lock alle donne: “NON ANDARE MAI DA SOLE ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO PER UN CHIARIMENTO. COMUNICATE, PARLATE CON QUALCUNO, NON DOVETE SENTIRVI IN COLPA! NON LO SIETE!”.

Accorgimenti che tutte le donne hanno come mantra, anche se resta inaccettabile il fatto di doverli assecondare, di fare sempre attenzione in situazioni in cui ognuna dovrebbe essere libera di andare in giro da sola, vestirsi come si vuole, senza aver paura. L’importante, però, dovrebbe essere educare gli uomini: la responsabilità non è della vittima, in nessun caso.