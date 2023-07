News Simona Ventura snobbata da Barbara d’Urso, il colpo basso è pesante | Confessione amara Di Luna Vespri - 13

Simona Ventura confessa perché non è mai apparsa in un programma condotto da Barbara d’Urso.

Simona Ventura, una delle conduttrici più amate della televisione italiana, ha deciso di confessare come mai in tutti gli anni della sua carriera non abbia mai partecipato come ospite a nessun programma della sua collega Barbara d’Urso.

La strada percorsa dalla Ventura ha il suo inizio nella conduzione de L’Isola dei Famosi, di cui è stata al timone per molti anni, diventando anche una dei naufraghi quando il programma è passato a Mediaset nel 2016.

Successivamente la conduttrice di Citofonare Rai Due ha condotto i programmi di Maria De Filippi Temptation Island e Selfie, ed è stata ospite di diversi programmi, quali Verissimo della Toffanin e al Maurizio Costanzo Show.

Inspiegabile resta allora la mancata partecipazione di Simona Ventura ai programmi condotti da Barbara d’Urso, ma questo mistero sembra essere stato sciolto proprio dalla conduttrice che ha voluto spiegarne le motivazioni.

Perché Simona Ventura non compare nei programmi della d’Urso

La domanda è stata posta da un giovane, che le ha voluto chiedere come mai non fosse mai apparsa nei programmi della d’Urso. Così Simona Ventura ha risposto senza troppi ripensamenti: “Ti posso dire una cosa, io non sono mai escludente, non lo sono mai stata. Sono gli altri”, – lasciando presumere una mancanza da parte dell’altra conduttrice.

Così non resterebbe che aspettare una replica da parte di Barbara d’Urso, la quale dovrà spiegare i motivi per i quali Simona Ventura non è mai stata invitata come ospite in nessun programma.

La rivelazione di Simona Ventura

Pochi anni fa, nel 2021, Simona Ventura si era lasciata andare a una confessione infelice, nel momento in cui le era stata chiesto chi preferisse tra Mara Venier e Barbara d’Urso. Domanda a cui la Ventura ha deciso di rispondere ironicamente con “la pizza”.Ha aggiunto, inoltre, che molte donne della televisione sono sue care amiche, altre invece vere e proprie nemiche.

Così la storia si fa intricata, ma darebbe una parvenza di spiegazione alla domanda iniziale, anche se bisogna ricordare che la Ventura ha ingaggiato Emanuele, il figlio di Barbara, come autore del suo programma Discovering Simona.

Così Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, ha commentato: “Mi fa piacere constatare che Simona ha sempre stima per Barbara. Perché stima c’è!” riferendosi ad Emanuele ha aggiunto “Seguo questo ragazzo da lontano (sua mamma lo tiene ben distante dai giornalisti curiosi come me) e mi fa piacere che sia cresciuto bene”.