News Barbara D’Urso: Mediaset le straccia il contratto | Arrivano gravosi provvedimenti Di Didi Kera - 15

La proposta della presentatrice è stata rigettata e la donna ha deciso di prendere i dovuti provvedimenti.

Barbara D’Urso è una delle conduttrici televisive più amate e seguite dal popolo italiano. Da diversi anni a questa parte, la D’Urso entra nelle case degli italiani ogni pomeriggio per informarli ed aggiornali della situazione attuale in Italia e all’estero grazie al programma Pomeriggio Cinque, in onda su Canale5.

Tuttavia, è da molto tempo che si vocifera che Barbara potrebbe dire addio a Mediaset per andare a lavorare in un’altra emittente televisiva o in una tv streaming. Bisogna vedere se questi rumors sono veri oppure no, dal momento che la diretta interessata non ha ancora né confermato né smentito le voci.

Per il momento, a spiegare che cosa sta succedendo è stato il portale televisivo DavideMaggio.it, che ha ricevuto alcune informazioni utili in merito alla questione. Il sito tv ha prima di tutto messo in chiaro che il contratto della D’Urso con la Mediaset scadrebbe a fine dicembre.

Inoltre, Maggio ha affermato che la conduttrice di Pomeriggio Cinque avrebbe agito in anticipo, chiedendo all’Azienda di Cologno Monzese la certezza di ottenere una prima serata su Canale5 ancora prima di firmare una possibile proroga del suo contratto.

Mediaset rifiuta Barbara D’Urso

Purtroppo, però, Pier Silvio Berlusconi non ha accettato la proposta fatta dalla presentatrice. Il motivo è presto detto: la nuova politica dell’Azienda di Mediaset avrebbe preso una strada diversa, ovvero impedendo la firma di contratti così vincolanti con i conduttori che non garantiscono nulla in futuro.

Dunque, per la storica presentatrice di Pomeriggio Cinque non ci sarebbe nessuna prima serata in vista: “Non ci sono al momento progetti concreti in prima serata per la conduttrice nei palinsesti in via di definizione…”. Questo rifiuto avrebbe portato Barbara a optare per qualcosa di diverso, in campo lavorativo.

Mediaset include Barbara D’Urso, ma solo alle sue condizioni

Inoltre, DavideMaggio.it ha specificato che a Mediaset nessuno ha cacciato via la D’Urso, anzi le vorrebbero rinnovare il contratto. Ma soltanto alle loro condizioni: “La volontà dell’azienda guidata da Pier Silvio Berlusconi è quella di trattenere l’artista, ma alle proprie condizioni in termini di sostenibilità economica…”.

In conclusione, pare proprio che la questione tra l’Azienda di Cologno Monzese e la conduttrice Barbara D’Urso sia ancora aperta ad ulteriori cambiamenti repentini e inaspettati. Tuttavia, nessuna delle parti ha ancora confermato o smentito questi rumors circa un presunto addio della presentatrice da Canale5. Staremo a vedere che cosa succederà.