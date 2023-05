News Scandalo: l’incidente stradale di Harry e Meghan sotto inchiesta | Emerge la verità Di Luna Vespri - 12

La Polizia di New York ha svelato cosa è accaduto in realtà ad Harry e Meghan.

L’ex attrice americana Meghan Markle e il principe Harry si sono sposati nel maggio del 2018, in una cerimonia molto seguita in tutto il mondo. Pochi anni dopo hanno avuto due bambini Archie Harrison e Lilibet Diana.

Dopo il matrimonio, Meghan e Harry sono diventati una delle coppie reali più famose e influenti. Tuttavia, nel gennaio 2020, hanno annunciato di voler rinunciare ai loro ruoli di alto profilo all’interno della famiglia reale britannica.

Dopo aver lasciato il Regno Unito, la coppia si è trasferita inizialmente in Canada e successivamente negli Stati Uniti, dove attualmente risiedono. Hanno fondato un’organizzazione chiamata Archewell, che si concentra su questioni sociali come la salute mentale, l’istruzione e l’ambiente.

La storia di Meghan ed Harry è stata oggetto di dibattiti intensi e controversie, con opinioni contrastanti sulla loro decisione di allontanarsi dalla famiglia reale e sulla loro esperienza personale.

La verità riguardo l’incidente di Harry e Meghan

L’ex attrice Meghan e il principe Harry sono stati i protagonisti di un brutto episodio che si è verificato dopo la premiazione della duchessa di Sussex, all’evento Woman of Vision Award. I due erano a bordo di un auto, che a quanto pare ha rischiato di fare un terribile incidente a causa dei paparazzi che la inseguivano.

Tuttavia, le cose non sembrano essere andate in questo modo, e i rumors a riguardo stanno per essere smentiti definitivamente: si è trattato di una bufala? A raccontarlo è la polizia di New York.

La polizia di New York svela cosa è accaduto in realtà la sera dell’incidente

La notizia del fantomatico incidente che avrebbe coinvolto Meghan e il principe Harry, è circolata immediatamente in tutto il mondo. Tuttavia, poco dopo, la polizia di New York è intervenuta attraverso un comunicato ufficiale sminuendo l’accaduto, al punto che molti hanno definito la storia come una “ennesima trovata pubblicitaria” architettata dai due.

Il quasi incidente riporterebbe alla memoria quello che ha causato la morte della principessa del popolo, Lady Diana, (come affermato da alcuni giornali), che si è verificato a Parigi mentre la donna era in auto seguita dai paparazzi.

Sulla questione i due reali Harry e Meghan non hanno espresso alcun commento attraverso comunicati; tuttavia, continuano sui social le accuse rivolte ad entrambi riguardo la loro ricerca di visibilità, per cui avrebbero orchestrato questo mancato incidente.