Meghan ed Harry: richiesti milioni di euro per tornare a Londra | Re Carlo è fuori controllo

Meghan ed Harry avrebbero chiesto una cifra assurda per partecipare all’incoronazione di re Carlo. La Royal Family è ufficialmente distrutta!

Niente da fare: tra Meghan ed Harry e la Royal Family la situazione è sempre più tesa. La coppia non comunicherebbe più con gli Windsor ormai da tempo in segno di un astio che non accenna a finire.

Al centro della discussione da un po’ di tempo c’è l’eventuale partecipazione all’incoronazione ufficiale di re Carlo da parte di Meghan ed Harry. In molti si chiedono se i due voleranno a Londra dall’America per assistere ad un evento così importante per Carlo, divenuto Re dopo la scomparsa della regina Elisabetta nel settembre 2022.

In effetti, la loro presenza alle celebrazioni potrebbe essere altamente imbarazzante soprattutto dopo la pubblicazione dell’autobiografia di Harry, Spare, in cui il principe accusa la Royal Family di aver assunto atteggiamenti provocatori e poco accoglienti eni confronti di sua moglie.

I diretti interessati dell’invettiva di Harry non hanno mai replicato pubblicamente ma alcuni insiders sono certi che tutti a Buckingham Palace sono estremamente arrabbiati e delusi da Harry oltre che per nulla intenzionati a ricucire i rapporti.

Le richieste di Harry e Meghan

A complicare la situazione c’è senza dubbio una richiesta assurda fatta proprio da Harry e da sua moglie Meghan Markle. Secondo quanto appreso dal portale Touch la coppia più ribelle dell’aristocrazia mondiale avrebbe chiesto addirittura 11 milioni di euro per partecipare all’incoronazione di re Carlo.

Ad avere l’idea sarebbe stata proprio Meghan che ha convinto a sua volta un Harry titubante rispetto a questa assurda pretesa. Il principe si sarebbe poi convinto e avrebbe avanzato l’incredibile proposta. Come l’avrà accolta re Carlo e tutta la Royal Family?

La reazione di re Carlo

A quanto pare tutta la famiglia reale compreso re Carlo starebbe valutando la proposta di Meghan ed Harry per quanto assurda possa sembrare. Infatti, una mancata partecipazione di suo figlio e di sua nuora ad un evento così importante provocherebbe una frattura troppo profonda da riuscire a rimarginarla.

Sta di fatto che nonostante i tentativi di trovare un punto d’incontro, tra i membri reali la situazione è tesissima e la riappacificazione è più lontana che mai. Anzi se questa dovesse avvenire potrebbe essere solo una cosa di facciata, perpetrata con il solo scopo di mantenere le apparenze. Harry e Meghan da quando hanno abbandonato il Regno Unito e i doveri reali, hanno anche deciso di cambiare vita rinnegando in parte quello i Windsor hanno sempre rappresentato per il mondo.