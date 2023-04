Nikita Pelizon è sparita: preoccupazione per la vincitrice del GF Vip 7 | Cosa succede?

L’influencer Nikita Pelizon, vincitrice del GF 7 non si fa più vedere in televisione.

Nikita Pelizon è una modella e influencer italiana, nota al pubblico per aver partecipato al programma Temptation Island come tentatrice nel 2018, ma anche alla trasmissione Pechino Express, e soprattutto per aver vinto la settima edizione del Grande Fratello Vip. Nikita ha anche partecipato alla trasmissione Ex on the beach, dopo la rottura con Matteo Damante, conosciuto per aver partecipato a Uomini e Donne e all’Isola dei Famosi nel 2021.

Da sempre appassionata di moda, ha dato inizio alla sua carriera sfilando in passerella a Milano, e diventando testimonial di alcuni brand e compagnie, arrivando poi a farsi conoscere nel mondo della televisione.

L’influencer è stata apprezzata da molti italiani che hanno seguito il suo percorso per tutta la durata del programma nella casa più famosa di tutte, e che hanno, così, consentito alla modella di arrivare fino alla fine della trasmissione come vincitrice.

La sua vittoria, tuttavia, a quanto parrebbe, non ha garantito all’influencer un grande seguito, dal momento che la stessa risulta fuori dagli schermi della Mediaset, sin da quel momento. Dove è finita allora Nikita Pelizon?

Cosa è successo all’influencer Nikita Pelizon?

La sparizione della modella e influencer Nikita Pelizon dai palinsesti della Mediaset ha fatto sorgere non pochi dubbi riguardo l’apprezzamento della donna da parte del pubblico italiano, dal momento che dalla vittoria del programma, la modella non si è più fatta vedere.

Le ragioni, secondo alcuni giornali, potrebbero essere collegate al fatto che la sua scintilla si sia già spenta, e sembra essere passato un tempo esorbitante da quando l’influencer si è fatta conoscere a fondo nella casa più spiata di Italia.

Il Grande Fratello Vip è davvero piaciuto agli italiani?

L’ipotesi più chiara che spiega la scomparsa di Nikita dagli schermi di Mediaset sarebbe allora quella che vede un netto disprezzo per la scorsa edizione del Grande Fratello Vip, che, come si evince da alcuni articoli, gli italiani stanno cercando addirittura di dimenticare.

Ciò è dimostrato, inoltre, anche dalla sospetta assenza di tutti gli altri concorrenti del GF Vip 7 – come Daniele Dal Moro, Edoardo Donnamaria, Edoardo Tavassi, Antonella Fiordelisi, Oriana Marzoli, Micol Incorvaia – da programmi come Verissimo di Silvia Toffanin: chiaro segno di disinteresse quasi inaspettato nei confronti di personaggi come loro – che normalmente attraggono parecchia attenzione – e verso la vincitrice, dal momento che non è stata sottoposta a nessuna intervista.