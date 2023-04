Gf Vip, Daniele non riesce a smettere di pensare a Oriana | La commovente dedica

Anche se fuori dalla casa del Gf, Daniele Dal Moro continua a pensare alla sua Oriana Marzoli. Ecco cosa ha detto su di lei.

Un amore nato tra le pareti della casa più spiata d’Italia, ma destinato a durare nel tempo: Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, ex tronista di Uomini e Donne, sembrano essere davvero innamorati.

Così tanto che, anche se è ormai fuori dal programma e può godersi la sua libertà, lui non riesce a smettere di pensare a lei. A testimoniarlo sono state le dolci parole che le ha dedicato sui social.

Nonostante Daniele sia uscito dal Grande Fratello Vip, programma condotto da Alfonso Signorini, con l’amaro in bocca, non si perde d’animo e continua a parlare del programma. Sui social, per esempio, ha ammesso di sentirsi molto amato e apprezzato dai suoi fan: “Hola bebe! Io comunque lo percepivo in Casa che eravate in tanti a sostenermi. Non è che non si percepiva.”

Le dolci parole di Daniele: “Non puoi volerle male”

Subito dopo, passa a parlare della sua fiamma Oriana: “Solo che ti ripeto, Oriana urla, ha 30 anni ma è come se ne avesse sei. Solo quello è il discorso. Lei è fatta così, si diverte a essere così, a me viene più difficile, però avevamo comunque la percezione che ci sostenevate. Poi ti ripeto, è una tatina.”

Parole dolci che non sono di certo passate inosservate agli occhi del pubblico, perché Daniele ha dimostrato ancora una volta di tenere molto alla gieffina e di essere intenzionato a proseguire la loro storia d’amore.

Un amore nato sotto le telecamere del Gf Vip

In pochi credevano che l’amore sarebbe sbocciato, sembrava essere un fuoco di paglia: invece, tutto prosegue a gonfie vele e ora che è tornato alla sua vita, Daniele la aspetta fuori per proseguire insieme il loro cammino.

L’ex tronista di Uomini e Donne ammette che i loro caratteri sono molto diversi, ma – come si suol dire – gli opposti si attraggono: questo vecchio detto sembra funzionare molto bene per loro. “Mi sembra di tornare indietro di dieci anni. Bebè fa tenerezza. Alla fine non puoi volerle male, e quindi alla fine le passi tutto. Però non è mica giusto così! Bebè quando prende in mano questa roba (la room, ndr) diventerà scema con una cosa del genere.”

Lei è una delle concorrenti più amate e discusse di questa edizione e ha tutte le carte in regola per essere la vincitrice. Intanto, da dentro la casa, mentre si gode gli ultimi giorni di permanenza, non fa che pesare a lui.