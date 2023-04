Belve: Francesca Fagnani intervista esclusiva a Totti | Quando la vedremo

Francesca Fagnani ha fatto il colpaccio, altro che intervista a Ilary Blasi a Verissimo, il suo ex marito andrà Belve.

Francesca Fagnani ha fatto un vero e proprio colpaccio, a quanto pare è riuscita ad accaparrarsi un’intervista con Francesco Totti a Belve. Dopo il grande hype intorno all’intervista di Silvia Toffanin a Ilary Blasi, che andrà in onda in prossimità del suo ritorno in Tv con L’isola dei famosi, arriva un’altra intervista che ha smosso il web e crea molta attesa: l’intervista a Francesco Totti da Belve di Francesca Fagnani.

Francesco Totti sarà ospite del salotto di Francesca Fagnani a Belve, l’acclamato programma già diventato culto di Rai2 e campione di ascolti. Come per Ilary Blasi, anche per Francesco c’è molta attesa e ci si chiede quali pungenti domande riceverà l’ex capitano della Roma.

L’intervista inizialmente doveva andare in onda il 21 marzo, ma al momento non è stata ancora messa pubblicata, la puntata in questione, infatti, ha visto protagonisti Claudia Pandolfi, Claudio Amendola e Ornella Vanoni, quest’ultima da sola ha fatto divertire molto la giornalista e il pubblico con le sue proverbiale onestà e schiettezza.

Quella di Francesco Totti sarà la prima apparizione televisiva dalla separazione con Ilray Blasi e la prima dichiarazione pubblica dopo la famosa intervista al Corriere nella quale parlava dei rolex rubati. Il pubblico aspetta trepidante di conoscere i contenuti di questa intervista ma anche di quella di Ilary Blasi a Verissimo, quale delle due susciterà più scalpore? Non sono ancora noti i contenuti dell’intervista ma pensiamo che sarà molto interessante.

Francesco Totti a Belve

A Belve c’era già stata Ilary Blasi e come ricorderete è stata una delle interviste più seguite. L’intervista andò in onda un anno fa, proprio all’alba della separazione da Francesco Totti. In quella occasione Ilary Blasi smentì totalmente le voci della crisi con il marito dicendo perfino che il loro legame poteva sopravvivere perfino a un tradimento. Il resto come sappiamo è storia e ora al cospetto di Francesca Fagnani ci sarà Francesco Totti, che cosa si diranno?

Tra gli argomenti discussi potrebbero esserci senz’altro le questioni legate alla separazione da Ilary Blasi ma probabilmente salterà fuori anche qualche domanda sulla relazione attuale.

Di cosa parlerà Totti a Belve?

La relazione con Noemi Bocchi in questo periodo va bene, dopo i molti pettegolezzi che si sono susseguiti il loro rapporto procede e Noemi ha già conosciuto ufficialmente i figli di Francesco Totti, Christian, Chanel e Isabel ma sembra che fra i tre Chanel sia quella che vede meno di buon occhio la storia tra suo padre e Noemi Bocchi. Intanto le pratiche per il divorzio procedono e la storia sta volgendo al termine, anche se l’ultimo appuntamento è finito con un buco nell’acqua.

L’ex capitano della Roma non ha rilasciato più dichiarazioni ufficiali, scivoloni simili a quello dei Rolex nell’intervista al Corriere della sera non ne ha più fatti, ma cosa accadrà da Francesca Fagnani? Sarà a suo agio oppure rischia di rilasciare dichiarazioni clamorose? Ma dove potremo vedere Belve? Il programma va in onda tutti i martedì su RAI 2 alle 21:20 ma può essere recuperato in streaming su RaiPlay dove può essere visto anche in diretta.