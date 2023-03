Decisione shock su Belve: per Francesca Fagnani arriva la sentenza inevitabile

Belve sta per arrivare alla conclusione di questa nuova edizione e i dati ascolto determinano il destino del programma.

Il 2023 sembra essere l’anno di Francesca Fagnani, come abbiamo visto, infatti, la conduttrice di Belve è stata anche una delle conduttrici del Festival di Sanremo 2023 accanto ad Amadeus. Ma non è finita qui, perché il programma che conduce Belve, ha avuto dalla rete dove va in onda, Rai 2, tre prime serate.

Si tratta di un esperimento questo che è già arrivato alla fine per la stagione televisiva in corso. Proprio in questi giorni sono andati in onda gli ultimi appuntamenti del programma e sono stati, come abbiamo visto, pieni di sorprese. Ma ora che si concluderà questa stagione felice di Belve, quale sarà il futuro del programma?

A Rai 2 si dovrà decidere se Belve sarà confermato per la prossima stagione ma anche in quale fascia oraria sarà inserito. Sicuramente a guidare la rete in questa scelta saranno gli ascolti del programma.

I dati di ascolto di Belve da questo punto di vista sono emblematici è ciò dipende anche dalla conduttrice Francesca Fagnani e da quanta presa ha avuto sul pubblico. In questi anni la Fagnani infatti ha conquistato il pubblico e anche per questo gli ascolti sono molto alti e non è un caso che le siano state affidate tre prime serate, anche in virtù del successo avuto a Sanremo.

Share vincente per Belve

Proprio negli ultimi giorni sono stati divulgati i punti di share totalizzati da Belve e si parla di dati decisamente vincenti che andrebbero quindi a confermare la presenza del programma su Rai 2 per una nuova stagione.

I numeri parlano chiaro e si riporta che il programma Belve ha mantenuto la costanza del 6% totale di share. Il numero soddisfa molto la rete e la stessa Francesca Fagnani. Tutto questo è un buon traino per la trasmissione condotta da Alessandro Cattelan, sulla stessa rete, Stasera c’è Cattelan che raccoglie i dati di ascolto già alti e li porta a salire ulteriormente. Insomma su Rai 2 il martedì è una serata bomba per gli ascolti di Rai 2, con due programmi di alto livello e dai contenuti sempre irriverenti.

Belve è un esperimento riuscito

La stessa idea di mettere Belve in prima serata per alcune puntate è stata una mossa vincente, perché in quella fascia oraria ha recuperato una buona fetta di pubblico, il più importante, quello della prima serata. Lo dimostrano gli stessi dati di ascolto che hanno riportato uno share veramente alto. Questo dettaglio porta i fan a sperare positivamente per la presenza del programma nella prossima stagione televisiva.

Nel frattempo la Rai sta valutando possibili cambi di conduzione e di programmazione e pertanto sono queste le due cose che in realtà preoccupano i fan del programma e di Francesca Fagnani, ma i dati parlano chiaro e se sono cosi alti è anche grazie alla conduttrice e al successo di pubblico che ha raggiunto nel tempo.