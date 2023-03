Massimo Boldi confessa: “Ho visto un UFO con Barbara D’Urso” | Lei insabbia tutto

Massimo Boldi non si trattiene: ammette di aver visto un UFO anni fa durante una puntata de Le Iene. Le dichiarazioni sono scioccanti ma c’è qualcuno di molto famoso che nasconde tutto.

Il celebre attore e comico Massimo Boldi sta facendo parlare di sé negli ultimi giorni per alcune dichiarazioni controverse fatte durante una delle ultime puntate de Le Iene, programma cult di Italia Uno.

Lo show di Davide Parenti ha dedicato addirittura un servizio intero alle confessioni incredibili di Massimo Boldi che nel suo racconto ha coinvolto anche Barbara D’Urso e Memo Regiani.

L’attore ha ammesso che molto tempo fa quasi per caso ha vissuto un’esperienza sovrannaturale, qualcosa che lo ha segnato per tutta la vita e gli ha fatto fatto cambiare idea su molte delle convinzioni con le quali aveva vissuto fino ad allora.

L'attore ha ammesso che molto tempo fa quasi per caso ha vissuto un'esperienza sovrannaturale, qualcosa che lo ha segnato per tutta la vita e gli ha fatto fatto cambiare idea su molte delle convinzioni con le quali aveva vissuto fino ad allora.

L’avvistamento UFO

Massimo Boldi ha poi continuato la sua confessione: “Ho avuto un incontro del terzo tipo. Era il 1977, ero in auto in direzione Genova con una mia cara amica, Barbara d’Urso e poi c’era anche Memo Remigi. All’improvviso da una nuvola esce una luce strana tipo un arcobaleno. Poi è uscito uno strano velivolo e stava fermo”. Una storia davvero assurda che ha sconvolto tutti gli ascoltatori soprattutto per le modalità con cui è avvenuta.

Tuttavia, Boldi aveva avuto già modo di parlare di questa vicenda particolare in una puntata di Live non è la D’Urso ma in quella occasione non si era dato abbastanza spazio alle sue parole proprio da Barbara che a sua volta aveva cercato di nascondere il tutto, come se avesse avuto paura che qualcosa di strano sarebbe potuto venire fuori.

L’insabbiamento di Barbara D’Urso

“Barbara, ti ricordi che noi siamo stati testimoni di un UFO. Parlo di quando abbiamo avvistato un UFO. Anzi, erano due UFO, ma è vero. Te lo ricordi vero?” aveva, infatti, confessato Boldi durante lo show condotto dalla D’Urso. Ma la conduttrice, però, aveva prontamente replicato così:

“Certo che mi ricordo. Ma se lo raccontiamo ci prendono per pazzi. Massimo ma cosa c’entra con quello di cui stiamo parlando? Facciamo che questa cosa resta tra noi due, ok? Che poi domani scrivono ‘Barbara D’Urso ha avvistato gli alieni’. Facciamo che è uno scherzo, stiamo scherzando”. Chissà come mai, Barbara nella sua trasmissione non abbia voluto approfondire: forse perché non aveva particolare piacere ad essere inclusa in una vicenda dai confini nebulosa.